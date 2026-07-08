Главбух ветстанции в ЗКО спустил на ставках 106 млн бюджетных тенге

Как установило следствие, главный бухгалтер Казталовской районной ветстанции (относится к Управлению ветеринарии акимата ЗКО) нашел способ незаконного обогащения. Являясь лицом, приравненным к уполномоченным на выполнение госфункций, он активно использовал свое служебное положение с 2021 по 2025 год.

Все это время финансист начислял и переводил самому себе завышенные суммы. Деньги уходили под видом заработной платы, оздоровительных пособий и командировочных расходов. В общей сложности за четыре года бухгалтер умудрился похитить 106,6 млн тенге. Все эти бюджетные миллионы мужчина тратил на личные интересы, а точнее - спускал в букмекерских конторах, делая ставки.

Вина подсудимого была полностью доказана. Против него сыграли показания свидетелей и представителей потерпевшей стороны, заключения экспертов, а также вещественные доказательства, собранные во время расследования.

Сам подсудимый отпираться не стал и полностью признал вину. Прокурор запрашивал для него 8 лет заключения.

Учитывая, что речь идет о коррупционном преступлении, а ущерб государству в особо крупном размере так и не был возмещен, суд назначил ему реальный срок. Казталовский районный суд приговорил экс-главбуха к 7 годам лишения свободы.

Кроме того, у осужденного конфискуют имущество, приобретенное на преступные доходы. Также его пожизненно лишили права занимать должности на госслужбе, в судейском корпусе, органах местного самоуправления, Нацбанке РК и его ведомствах, а также в госорганизациях и субъектах квазигоссектора.

Помимо тюремного срока, суд полностью удовлетворил гражданский иск: теперь бывший сотрудник ветстанции обязан возместить ущерб государству.

Приговор суда еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.