Закрыть кредит досрочно и без штрафов: что нужно знать каждому заемщику

Закон позволяет закрыть кредит или микрокредит в любой момент без штрафов и комиссий.

Хотите избавиться от долгов быстрее и не переплачивать лишнего банкам? Закон позволяет закрыть кредит или микрокредит в любой момент без копеечных штрафов и комиссий, причем сделать это можно по выгодной для вас схеме.

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка разобрал главные правила досрочного погашения и скрытые подводные камни, о которых редко говорят менеджеры в отделениях.

Как уменьшить платеж или сократить срок

Когда вы вносите деньги сверх графика, у вас есть два законных пути перерасчета долга. Первый — уменьшить ежемесячный платеж, сохранив прежний срок договора, чтобы снизить ежедневную финансовую нагрузку. Второй — оставить размер взноса прежним, но сократить срок выплаты, что сильнее всего бьет по общей сумме переплаты.

Финансовые организации устанавливают свои внутренние правила: например, просят подать заявление за несколько дней до списания или проводят платеж только в конкретные даты. Обязательно уточните эти детали у своего кредитора перед переводом денег.

Закон на вашей стороне: никаких штрафов для людей

Многие заемщики до сих пор боятся досрочно гасить кредиты из-за страха нарваться на комиссии или скрытые санкции банков. Однако закон запрещает штрафовать физических лиц за досрочный возврат долгов — эта норма распространяется абсолютно на все договоры, включая старые. Штрафы и неустойки за досрочное закрытие теперь применимы только к бизнесу и юрлицам.

Четыре шага перед тем, как отдать деньги

Прежде чем отправить крупную сумму в счет погашения долга, проверьте несколько критически важных моментов: