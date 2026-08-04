Видео с гвардейцем из Уральска растрогало миллионы казахстанцев

В воинской части 5548 Национальной гвардии МВД РК состоялась торжественная церемония принятия военной присяги молодым пополнением. Для каждого военнослужащего этот день стал одним из самых важных в жизни - именно с момента начинается путь защитника Отечества. Разделить радость с молодыми солдатами приехали родители, родные и близкие. После завершения церемонии на плацу звучали поздравления, семьи обнимали своих сыновей, фотографировались на память и желали им успешной службы.

Однако, среди сотен молодых военнослужащих, разделявших радость этого знаменательного дня со своими родными и близкими, оказался один солдат, который молча наблюдал за происходящим. В тот день к нему никто не смог приехать.



Этот момент заметила представитель Комитета солдатских матерей "Аналар жүрегі" по Мангистауской области и городу Актау Гульмира Жанысбаева. Она подошла к военнослужащему, поговорила с ним и сняла короткое видео, которое впоследствии опубликовала в социальных сетях.

Искренние эмоции молодого солдата не оставили пользователей равнодушными. Менее чем за сутки видеоролик набрал около 1,5 миллионов просмотров, а тысячи казахстанцев оставили слова поддержки, отметив, что этот эпизод напоминает о том, насколько важны внимание, забота и человеческое участие.

Героем ролика оказался рядовой Владимир Усов, призванный на срочную воинскую службу из города Уральска. По уважительным причинам его родители не смогли присутствовать на церемонии принятия Военной присяги.

- Конечно, хотелось, чтобы родители были рядом в такой важный день. Но я понимаю обстоятельства. Главное - они знают, что у меня всё хорошо. Я приложу все усилия, чтобы достойно пройти службу и оправдать их доверие, - поделился новоиспеченный гвардеец.

После завершения церемонии принятия Военной присяги командование воинской части организовало видеосвязь с родителями военнослужащих, которые по различным причинам не смогли приехать на торжественное мероприятие. Молодые солдаты получили возможность увидеть своих родных, услышать теплые слова поддержки и поздравления с одним из самых значимых событий в своей военной службе.