Одна из крупнейших авиакатастроф в истории унесла жизни 520 человек

Вечером 12 августа 1985 года в аэропорту Ханэда в Токио было особенно оживленно. Япония возвращалась к привычному ритму после праздничного периода, и тысячи людей спешили домой. Среди них были семьи с детьми, деловые пассажиры, туристы и те, кто просто хотел провести несколько часов в дороге, а затем оказаться в Осаке, передает МойГород

В 18:12 Boeing 747SR-100 авиакомпании Japan Airlines начал обычный внутренний рейс №123 из Токио в Осаку. На борту находились 509 пассажиров, включая 12 младенцев, и 15 членов экипажа — всего 524 человека. Самолет был далеко не новым, но регулярно эксплуатировался и в тот вечер ничем не отличался от сотен других пассажирских лайнеров, ежедневно поднимавшихся в воздух.

Борт JA8119. Изображение: thisdayinaviation.com

Примерно через 12 минут после взлета, когда Boeing почти достиг запланированной высоты в 24 тысячи футов, все изменилось. В кабине раздался сильный хлопок, самолет задрожал, а давление в салоне резко изменилось. Экипаж еще не мог знать, что именно произошло, но уже через несколько секунд стало ясно: с самолетом случилось нечто серьезное.

Самолет потерял хвостовую часть

Причина произошедшего находилась в задней части фюзеляжа. Там располагалась герметичная переборка, которая отделяла пассажирскую кабину от негерметичной хвостовой секции и удерживала давление внутри самолета. В тот момент эта конструкция разрушилась, и воздух из салона под высоким давлением с огромной силой устремился в пространство за переборкой.

Последствия оказались разрушительными. Воздушный поток повредил хвостовую часть самолета, сорвал вспомогательную силовую установку, разрушил руль направления и значительную часть вертикального стабилизатора. Но главное произошло внутри конструкции: были повреждены гидравлические линии всех четырех систем самолета, из-за чего Boeing практически полностью лишился обычного управления.

Для пилотов это означало почти невозможную ситуацию. Самолет продолжал лететь, двигатели работали, но основные органы управления больше не реагировали так, как должны были. Boeing 747 оказался в воздухе с резко ограниченными возможностями управляемости, а в салоне находились 524 человека.

Салон самолета Boeing 747SR-100

Пилоты пытались удержать самолет в воздухе

Экипаж запросил аварийную ситуацию и сообщил диспетчерам о проблеме. Первоначально пилоты пытались понять, что именно произошло и куда можно направить самолет. Они рассматривали возможность возвращения в Токио, однако вскоре стало понятно, что обычным способом развернуть и посадить Boeing практически невозможно.

Когда гидравлические системы перестали работать, экипаж лишился возможности нормально использовать основные поверхности управления. Оставалась лишь возможность воздействовать на самолет при помощи двигателей — изменяя тягу отдельных двигателей, пилоты могли в определенной степени влиять на положение и направление движения огромного лайнера.

Это было далеко от нормального управления, но именно благодаря этому самолет не упал сразу. Boeing продолжал находиться в воздухе, хотя его движения становились все более тяжелыми и непредсказуемыми. Самолет совершал сильные колебания по тангажу и крену, а экипаж снова и снова пытался компенсировать их при помощи тяги двигателей.

У некоторых жертв нашли записки для родных: понимая, что самолет почти наверняка разобьется, они писали напутствия своим близким. Изображение: japanbullet.com

На земле диспетчеры продолжали поддерживать связь с экипажем. Пилоты пытались найти способ сохранить контроль над самолетом и направить его туда, где можно было бы совершить аварийную посадку. Однако с каждой минутой ситуация становилась все более безнадежной.

Полчаса, которые стали последними для большинства пассажиров

Особенность этой катастрофы заключается в том, что самолет не рухнул сразу после разрушения конструкции. Несмотря на потерю хвостовой части и всех четырех гидравлических систем, Boeing продолжал лететь еще около 30 минут. Все это время экипаж пытался удерживать его в воздухе, используя оставшиеся возможности самолета.

Для находившихся на борту эти минуты, вероятно, казались бесконечными. Люди находились внутри огромного самолета, который резко менял положение и высоту, а экипаж изо всех сил пытался вернуть ему хотя бы частичный контроль. В кабине продолжалась работа с двигателями, диспетчеры пытались помочь с земли, а самолет тем временем приближался к горной местности.

Примерно в 18:56 Boeing 747 потерпел крушение в горах в префектуре Гумма. После примерно получаса полета с момента возникновения аварийной ситуации самолет столкнулся с горным рельефом и был полностью разрушен. На борту находились 524 человека. Выжили только четыре пассажира, а 520 человек погибли — все 15 членов экипажа и 505 пассажиров.

Но когда специалисты начали разбираться в причинах произошедшего, выяснилось, что настоящая история этой катастрофы началась не в тот августовский вечер.

Все началось с посадки за семь лет до катастрофы

Чтобы понять, почему у самолета разрушилась задняя герметичная переборка, следователям пришлось вернуться в 1978 год. 2 июня того года тот же Boeing 747 выполнял посадку в Осаке и ударился хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу. Повреждения были серьезными: пострадали элементы задней части фюзеляжа, обшивка и сама герметичная переборка.

Тогда самолет имел около 16 200 часов налета и более 12 300 циклов. В результате инцидента пострадали 25 пассажиров, а самолет отправили на ремонт. Для восстановления воздушного судна была привлечена ремонтная команда Boeing, поскольку повреждения задней части конструкции требовали сложных работ.

Борт JA8119.

Казалось, что проблема закончилась именно тогда. Поврежденный самолет отремонтировали, проверили и вернули в эксплуатацию. После этого он продолжал летать еще более семи лет, перевозя пассажиров между японскими городами.

Однако внутри отремонтированной конструкции осталась ошибка, которая со временем превратилась в смертельную угрозу.

Ошибка в ремонте, которую невозможно было заметить сразу

Во время ремонта требовалось соединить верхнюю и нижнюю части задней герметичной переборки специальной накладкой. Согласно утвержденной схеме, она должна была быть установлена цельной, чтобы нагрузка распределялась между несколькими рядами креплений.

Но установить эту деталь оказалось сложнее, чем предполагалось. В результате ремонтная команда разделила накладку на две части и установила их отдельно. Из-за этого нагрузка в поврежденной области распределялась уже не так, как было предусмотрено первоначальной конструкцией. По оценке расследования, прочность этого участка после такого ремонта составляла примерно 70% от той, которую он имел бы при правильном выполнении работ.

Проблема усугублялась тем, что внешне такой ремонт практически невозможно было отличить от правильного. Из-за особенностей конструкции и использования герметизирующего материала ошибка оставалась скрытой, а последующие визуальные проверки не выявили развивавшиеся повреждения.

Самолет продолжал летать.

И каждый раз, когда он поднимался на высоту, герметичная конструкция снова подвергалась нагрузке.

Семь лет трещины росли внутри самолета

В пассажирском самолете давление внутри салона во время полета выше, чем давление за бортом. Поэтому каждый полет становится для герметичного фюзеляжа своеобразным циклом нагрузки: при наборе высоты давление увеличивается, а после снижения снова уменьшается.

Для нормально отремонтированной конструкции это не представляет проблемы. Но в случае Boeing 747, который должен был выполнять рейс 123, в поврежденном участке уже существовала ослабленная зона. С каждым новым циклом полета в ней постепенно развивались усталостные трещины.

Они возникали рядом с креплениями и постепенно распространялись дальше. Проблема заключалась в том, что трещины были скрыты особенностями ремонта и не обнаруживались при обычном визуальном контроле. Так продолжалось более семи лет, пока повреждение не достигло критической степени.

Это одна из самых страшных особенностей всей истории. В день катастрофы самолет не был внезапно поврежден каким-то внешним фактором. Он много лет постепенно разрушался изнутри, а люди, находившиеся на его борту, об этом не знали.

12 августа 1985 года конструкция наконец не выдержала

Когда Boeing 747 набрал высоту после вылета из Токио, внутри салона снова установилось высокое давление. В какой-то момент ослабленная задняя переборка больше не смогла выдерживать нагрузку и разрушилась.

Дальше события развивались за считаные секунды. Давление из пассажирского салона резко хлынуло в хвостовую часть, которая не была рассчитана на такой перепад. Возникшее избыточное давление повредило элементы хвоста, после чего самолет потерял значительную часть вертикального стабилизатора и все четыре гидравлические системы.

Маршрут Boeing 747.

То есть одна конструктивная ошибка, сделанная во время ремонта семью годами ранее, запустила цепочку событий, которая в конечном счете лишила экипаж возможности нормально управлять самолетом.

Но на этом история не заканчивается. После катастрофы возник еще один вопрос — почему система безопасности не смогла обнаружить проблему раньше.

Почему повреждение не нашли во время проверок

После расследования стало понятно, что одной причиной катастрофы был неправильный ремонт, но другой важной частью цепочки стало то, что развивавшиеся трещины не были обнаружены во время последующих технических проверок. FAA отдельно указывает, что скрытые повреждения, возникшие из-за неправильного ремонта или технического обслуживания, не всегда можно обнаружить при обычном осмотре.

В случае рейса 123 ситуация оказалась особенно сложной. Конструкция ремонта скрывала поврежденную область, поэтому визуально она могла выглядеть так, будто все выполнено правильно. Тем временем усталостные трещины продолжали распространяться внутри металла, постепенно снижая прочность переборки.

Обломки самолета

Японское расследование пришло к выводу, что причиной катастрофы стало разрушение задней герметичной переборки, после которого последовали повреждение хвостовой части, вертикального стабилизатора и систем управления. Возникновение и распространение усталостных трещин было связано с ненадлежащим ремонтом переборки в 1978 году, а отсутствие обнаружения трещин во время последующего обслуживания способствовало их дальнейшему развитию.

Получилась цепочка, в которой ни один отдельный момент не выглядел как неминуемая катастрофа. Сначала произошел удар хвостом при посадке. Затем самолет отремонтировали. Потом он годами продолжал летать. Трещины постепенно росли, а проверки их не обнаруживали. И только спустя семь лет все эти обстоятельства сошлись в одном полете.

На борту был известный японский певец

Среди 509 пассажиров рейса был Кю Сакамото — один из самых известных японских певцов XX века. Международную известность ему принесла песня «Ue o Muite Arukou», которая за пределами Японии стала известна под названием «Sukiyaki» и даже возглавила американский хит-парад.

В тот вечер Сакамото летел в Осаку. Его имя стало одним из самых известных среди погибших в катастрофе, однако трагедия затронула сотни других семей, большинство из которых никогда не появлялось в газетах и не было известно широкой публике.

На борту находились обычные пассажиры — люди, которые возвращались домой, ехали по работе или отправлялись в поездку. Для каждого из 520 погибших этот рейс был отдельной историей, которая закончилась одним и тем же страшным событием.

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Четыре человека, которым удалось выжить

Из 524 человек на борту выжили только четыре пассажира. Все они получили тяжелые травмы, однако смогли пережить катастрофу. Их истории стали одним из немногих светлых моментов в трагедии, в которой почти никто не получил шанса на спасение.

Масштаб потерь оказался настолько велик, что катастрофа рейса 123 вошла в историю как крупнейшая авиакатастрофа с одним самолетом по числу погибших. Погибли 520 человек — 505 пассажиров и все 15 членов экипажа.

При этом сам факт того, что Boeing оставался в воздухе около получаса после разрушения переборки, до сих пор остается одной из самых поразительных деталей этой истории. Экипаж фактически пытался управлять самолетом без нормальной работы основных систем управления, используя тягу двигателей для хотя бы частичного контроля над его движением.

Катастрофа, которая стала уроком для всей авиации

История рейса 123 показала, насколько опасной может быть ошибка, которая на первый взгляд кажется технической мелочью. Самолет не разрушился сразу после неудачного ремонта — он продолжал летать годами, а повреждение медленно развивалось внутри конструкции. Именно поэтому катастрофа стала важным примером того, насколько большое значение имеют правильное выполнение ремонтных работ и методы обнаружения скрытых повреждений.

FAA использует этот случай как один из примеров того, что стандартные технические проверки могут быть недостаточными для обнаружения некоторых видов скрытого повреждения. После катастрофы особое внимание стали уделять тому, чтобы ремонтные работы точно соответствовали утвержденным конструктивным решениям, а системы управления и критически важные элементы самолета имели достаточную защиту от единой точки отказа.

Но для родственников погибших эта история никогда не была просто инженерным уроком. Для них 12 августа 1985 года стало днем, когда 520 человек отправились в обычный внутренний рейс и уже не вернулись домой.

Самое страшное в этой катастрофе заключается в том, насколько далеко от самого полета находилось ее начало. Оно произошло не в тот момент, когда Boeing набрал высоту, и даже не тогда, когда в кабине раздался первый хлопок. Оно началось семью годами раньше, когда поврежденный после жесткой посадки самолет отправили на ремонт.

Обломки самолета.

Тогда никто не мог знать, что ошибка внутри одной детали будет постепенно разрушать конструкцию во время каждого последующего полета. Никто не видел трещин, которые годами становились все больше. И никто из 524 человек, поднявшихся на борт 12 августа 1985 года, не мог предположить, что самолет, который внешне выглядел обычным и исправным, уже несет в себе последствия той давней ошибки.

Через несколько минут после взлета все это сошлось в одной точке. Переборка разрушилась, хвостовая часть была повреждена, гидравлические системы перестали работать, а экипаж оказался перед практически неуправляемым Boeing 747.

Пилоты не сдались и продолжали бороться за самолет еще около получаса. Но спасти его не удалось.

Из 524 человек выжили только четверо.

520 человек погибли.

А расследование спустя годы показало, что эта катастрофа была не внезапной трагедией, возникшей из ниоткуда. Она была результатом ошибки, которая семь лет оставалась скрытой внутри самолета и постепенно превращалась в смертельную угрозу.