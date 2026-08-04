Восемь сёл присоединят к Атырау до 2040 года

Аким области Болат Акчулаков провел совещание, на котром обсудили поправки в генплан Атырау. Документ корректируют с мая 2024 года.

Планы развития города до 2040 года представил директор "Казгипрограда" Ильяс Темирбаев. Проект включает модернизацию дорог и коммуникаций, а также подготовку инфраструктуры для растущего населения. Сам действующий генплан был утвержден Правительством в 2016 году.

По словам докладчика, к 2040 году число жителей Атырау и его пригородов увеличится с нынешних 431 тысячи до 600 тысяч человек. Основные изменения коснутся территории города: она вырастет с 45 до 56 тысяч гектаров. Главной точкой для нового жилого строительства станет северная часть города.

- ⁠В состав города официально войдут восемь пригородных населенных пунктов: Еркинкала, Таскала, Жанаталап, Кызыл Балык, Курмангазы, Амангельды, Дамба и Бесикты. Вместе с тем проект Генерального плана предусматривает соблюдение градостроительных ограничений. В этой связи объекты, расположенные в зонах подтопления, санитарно-защитных зонах, а также в охранных зонах линий электропередачи и магистральных нефтепроводов, подлежат поэтапному изъятию и сносу, - отметил Ильяс Темирбаев.

При развитии Атырау обязательно учтут риски паводков. Кроме того, городские власти решают вопрос с новыми территориями под захоронения.

Из-за охранных зон аэропорта, свалок и действующих кладбищ строить новые объекты нужно с ограничениями. Новое кладбище планируют открыть за пределами города - под него уже определили участок площадью 105 гектаров. Аким области Болат Акчулаков особо подчеркнул, что безопасность от паводков должна быть главным приоритетом при застройке.

- Мы уже сталкивались с последствиями масштабных паводков, поэтому любые проектные решения должны приниматься с учетом безопасности жителей. Новый Генеральный план должен исключить возможность строительства в зонах затопления и санитарно-защитных зонах, - подчеркнул глава региона.

В Атырау планируют построить 12 развязок и увеличить протяженность главных улиц с 264 до почти 700 километров. Уже в следующем году завершат строительство Северного обхода, чтобы убрать транзитные машины из жилых кварталов.

До окончательного утверждения нового генплана аким области поручил временно прекратить выдачу участков под застройку на землях, где пройдут будущие дороги, инженерные сети и соцобъекты, а также в защитных и охранных зонах.

- Земельные участки бесконтрольно передавались в частную собственность, а теперь при проектировании дорог мы вынуждены упираться в жилые дома и тратить огромные бюджетные средства на их выкуп. Это недопустимо. Кроме того, предложенная в Генеральном плане традиционная арычная система и самотечная ливневая канализация для Атырау не подходят. Этот раздел Генерального плана необходимо дополнительно проработать и предусмотреть современные инженерные решения, соответствующие особенностям города. Собранную дождевую воду следует использовать исключительно для полива зеленых насаждений, - заявил глава региона.

На совещании обсудили модернизацию газа и света. Аким области поручил убрать коммуникации под землю и отказаться от старых опор в городе, чтобы повысить надежность сетей и улучшить облик Атырау. Подводя итоги, Болат Акчулаков заявил, что городу нужен новый подход к развитию среды.

- Городу нужны не просто памятники, а современные функциональные здания и общественные пространства, разработанные с участием урбанистов и отвечающие потребностям жителей. Нам необходим качественный эскизный план развития туризма и экологии, современные архитектурные решения и инновационные подходы к формированию городской среды, - сказал аким области.

По итогам совещания глава региона поручил разработчикам доработать проект Генерального плана с учетом высказанных замечаний и предложений.