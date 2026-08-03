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Происшествия

Самолет с туристами разбился после сообщения о чрезвычайной ситуации

Әсемай Талғатқызы
Самолет с туристами разбился после сообщения о чрезвычайной ситуации
Фото: depositphotos.com

В районе перуанских геоглифов Наска потерпел крушение небольшой самолет с туристами. В результате погибли 13 человек, передает МойГород со ссылкой на ult.kz.

Как сообщает Reuters со ссылкой на власти Перу, среди погибших были граждане Италии, Испании и Германии, а также два члена экипажа.

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Самолет Cessna Caravan упал недалеко от населенного пункта Сокос, примерно в 19 километрах от геоглифов Наска. Воздушное судно принадлежало перуанской авиакомпании Aerodiana.

Фото: elcomercio.pe

Самолет выполнял экскурсионный рейс, во время которого туристы могли с высоты осмотреть знаменитые геоглифы Наска. Примерно через 50 минут после взлета экипаж сообщил диспетчерам аэропорта Наска о чрезвычайной ситуации.

Вскоре после этого связь с экипажем воздушного судна прервалась. Позже власти официально подтвердили информацию о крушении самолета.

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