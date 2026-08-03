Из Уральска в Индербор построят новую железную дорогу

Ответственным структурам поручено подготовить детальные предложения по его реализации.

Министерство транспорта и акимат ЗКО провели в Уральске совместное совещание по развитию транспортно-логистической инфраструктуры региона. В нём приняли участие представители национальных компаний и подрядных организаций.

Во время совещания обсуждалось строительство участка Индербор-Уральск. Проект призван дать прямое железнодорожное сообщение с областным центром, улучшить транспортные связи на западе Казахстана и открывает перспективы для разработки местных месторождений. Ответственным структурам поручено подготовить детальные предложения по его реализации.

Кроме этого во время совещания обсуждался ремонт трассы Атырау-Уральск. В этом году работы охватывают 180 километров дороги. Подрядчикам поставлена задача ускорить темпы строительства, не нарушая графиков и соблюдая качество.

Вместе с тем затронули темы модернизации автомобильных пунктов пропуска, приграничной инфраструктуры и развития сети республиканских и областных дорог.

В Минтрансе и акимате подчеркнули, что срыв сроков, затягивание процедур и формальный подход при реализации проектов недопустимы.