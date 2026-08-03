13 человек и 30 мешков мусора: уральские велосипедисты очистили пляж

Участники сообщества "ВелоСемья" решили совместить активный отдых с пользой для экологии. Уральские велосипедисты провели субботник на берегу реки Урал и очистили местный пляж от гор мусора.

Первый экологический заезд общественники провели 1 августа. Для уборки выбрали береговую линию в районе ЗКМК.

-Выбрали это место, так как там всегда очень много отдыхающих людей с близлежащих районов, - объяснил выбор локации участник группы Алексей Азовсков.

К уборке присоединились 13 активистов. Всего за два часа работы велосипедисты собрали 30 мешков с отходами.

-Очень много по территории разного мусора, особенно влажных салфеток - их просто нереальное количество. Оставляют всё это отдыхающие. Хочется им сказать: если каждый унесет с собой хотя бы то, что принес, наши леса и берега останутся красивыми без чужого труда. Берегите природу, она у нас одна! - поделились впечатлениями участники экосубботника Анатолий Логашкин и Юлия Кириллова.

Организаторы движения Пётр Милосердный и Валентина Богомолова отметили, что эта акция не останется разовой и сообщество продолжит регулярно убирать речные берега и зоны отдыха.

-Это был наш первый такой заезд, но мы планируем делать это чаще, чтобы наш родной город становился чище, - подвёл итог организатор "ВелоСемьи" Пётр Милосердный.

Отметим, что на сегодня в группе состоят более 100 любителей двухколесного транспорта.