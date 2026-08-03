В ЦИК Казахстана показали, как будут выглядеть бюллетени на выборах в Курултай

Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан представила утверждённый образец избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов Курултая, назначенных на 23 августа 2026 года.
Документ выполнен в лаконичном стиле и содержит необходимую информацию для голосующих на двух языках. В верхней части документа расположен Государственный герб РК, название избирательной кампании и дата проведения голосования - 23 августа 2026 года. Весь текст бюллетеня отпечатан на казахском и русском языках.
Перечень партий: В бюллетень включены 7 зарегистрированных политических партий, претендующих на депутатские мандаты:
- Партия "Әділет"
- Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП)
- Казахстанская партия зелёных "Байтақ"
- Народная партия Казахстана
- Партия "Ауыл"
- Демократическая партия Казахстана "Ақ жол"
- Партия Respublica
В нижней части списка традиционно размещена строка для тех, кто не поддерживает ни одну из предложенных политических сил - "Против всех"
Для того чтобы голос был засчитан, избирателю необходимо поставить любой знак (крестик, галочку) в пустом квадрате напротив выбранной партии либо строки "Против всех". Бюллетени, где отмечено более одного пункта или нет от меток вовсе, будут признаны недействительными.
Голосование на выборах в Курултай состоится 23 августа. По данным ЦИК, для проведения выборов сформируют 10 427 избирательных участков, а в списки избирателей включено более 12,5 миллиона казахстанцев.