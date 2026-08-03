Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Әділет партиясы баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

В ЦИК Казахстана показали, как будут выглядеть бюллетени на выборах в Курултай

Документ выполнен в лаконичном стиле и содержит необходимую информацию для голосующих на двух языках.
Арайлым Усербаева
В ЦИК Казахстана показали, как будут выглядеть бюллетени на выборах в Курултай
Иллюстративное фото из архива "МГ"

Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан представила утверждённый образец избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов Курултая, назначенных на 23 августа 2026 года.

Документ выполнен в лаконичном стиле и содержит необходимую информацию для голосующих на двух языках. В верхней части документа расположен Государственный герб РК, название избирательной кампании и дата проведения голосования - 23 августа 2026 года. Весь текст бюллетеня отпечатан на казахском и русском языках.

Главный баннер

Перечень партий: В бюллетень включены 7 зарегистрированных политических партий, претендующих на депутатские мандаты:

  • Партия "Әділет"
  • Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП)
  • Казахстанская партия зелёных "Байтақ"
  • Народная партия Казахстана
  • Партия "Ауыл"
  • Демократическая партия Казахстана "Ақ жол"
  • Партия Respublica

В нижней части списка традиционно размещена строка для тех, кто не поддерживает ни одну из предложенных политических сил - "Против всех"

Для того чтобы голос был засчитан, избирателю необходимо поставить любой знак (крестик, галочку) в пустом квадрате напротив выбранной партии либо строки "Против всех". Бюллетени, где отмечено более одного пункта или нет от меток вовсе, будут признаны недействительными.

Голосование на выборах в Курултай состоится 23 августа. По данным ЦИК, для проведения выборов сформируют 10 427 избирательных участков, а в списки избирателей включено более 12,5 миллиона казахстанцев.  

Фотогалерея
1 фото
курултай бюллетень

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article