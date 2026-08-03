В ЦИК Казахстана показали, как будут выглядеть бюллетени на выборах в Курултай

Документ выполнен в лаконичном стиле и содержит необходимую информацию для голосующих на двух языках.

Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан представила утверждённый образец избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов Курултая, назначенных на 23 августа 2026 года.

Документ выполнен в лаконичном стиле и содержит необходимую информацию для голосующих на двух языках. В верхней части документа расположен Государственный герб РК, название избирательной кампании и дата проведения голосования - 23 августа 2026 года. Весь текст бюллетеня отпечатан на казахском и русском языках.

Перечень партий: В бюллетень включены 7 зарегистрированных политических партий, претендующих на депутатские мандаты:

Партия "Әділет"

Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП)

Казахстанская партия зелёных "Байтақ"

Народная партия Казахстана

Партия "Ауыл"

Демократическая партия Казахстана "Ақ жол"

Партия Respublica

В нижней части списка традиционно размещена строка для тех, кто не поддерживает ни одну из предложенных политических сил - "Против всех"

Для того чтобы голос был засчитан, избирателю необходимо поставить любой знак (крестик, галочку) в пустом квадрате напротив выбранной партии либо строки "Против всех". Бюллетени, где отмечено более одного пункта или нет от меток вовсе, будут признаны недействительными.

Голосование на выборах в Курултай состоится 23 августа. По данным ЦИК, для проведения выборов сформируют 10 427 избирательных участков, а в списки избирателей включено более 12,5 миллиона казахстанцев.