В Уральске на месяц перекрыли перекресток улиц: схемы движения автобусов изменятся

В Уральске с 3 по 30 августа 2026 года временно закроют для движения перекресток улиц Сарайшык и М. Жунисова. Ограничения связаны с проведением реконструкции тепловой магистрали ТМ-7. Об этом сообщили в акимате Уральска.

Из-за перекрытия участка временно изменятся схемы движения автобусных маршрутов №1, №2, №6, №19 и №49.

В сторону центра города: от утвержденного маршрута по пр. Абая-пр. Назарбаева-ул. Т. Масина-ул. Курмангазы-далее по привычной схеме.

В обратном направлении: по ул. Мухита-ул. Сарайшык-ул. Курмангазы-пр. Назарбаева-далее по привычной схеме.

Водителей просят заранее планировать свои маршруты и учитывать временные ограничения.