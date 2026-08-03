В Уральске на месяц перекрыли перекресток улиц: схемы движения автобусов изменятся

В Уральске с 3 по 30 августа 2026 года временно закроют для движения перекресток улиц Сарайшык и М. Жунисова. Ограничения связаны с проведением реконструкции тепловой магистрали ТМ-7. Об этом сообщили в акимате Уральска.
Из-за перекрытия участка временно изменятся схемы движения автобусных маршрутов №1, №2, №6, №19 и №49.
В сторону центра города: от утвержденного маршрута по пр. Абая-пр. Назарбаева-ул. Т. Масина-ул. Курмангазы-далее по привычной схеме.
В обратном направлении: по ул. Мухита-ул. Сарайшык-ул. Курмангазы-пр. Назарбаева-далее по привычной схеме.
Водителей просят заранее планировать свои маршруты и учитывать временные ограничения.
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