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Социум

Резкий скачок заболеваемости сифилисом зафиксирован в Атырауской области

Минздрав назвал регионы с резким ростом первичной заболеваемости сифилисом. Лидируют Атырауская и Кызылординская области.
Кристина Кобина
Резкий скачок заболеваемости сифилисом зафиксирован в Атырауской области
Иллюстративное фото из архива «МГ»

По данным Министерства здравоохранения РК, в первом квартале этого года первичная заболеваемость сифилисом в стране увеличилась на 4% и составила 9,4 случая на 100 тысяч населения, сообщает Ranking.kz.

Рост зафиксирован в половине регионов страны - в 10 из 20 областей и городов республиканского значения.

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Где отмечен самый резкий скачок?

  • Атырауская область - рост в 4,9 раза;
  • Кызылординская область - рост в 4,5 раза;
  • Шымкент - прирост на 72,5%.

В то же время в некоторых регионах ситуация улучшилась. Снижение заболеваемости наблюдается в Карагандинской (на 33,7%), Восточно-Казахстанской (на 27,3%) и Жетысуской (на 27,1%) областях. Специалисты отмечают, что такая разница может говорить как об увеличении числа заболевших, так и об активной работе врачей и усилении скринингов.

Общая многолетняя динамика

Несмотря на рост в начале этого года, в долгосрочной перспективе статистика демонстрирует улучшение. С 2021 года показатели постепенно снижались: за последние четыре года количество впервые зарегистрированных случаев сократилось на 30%. Так, по итогам 2025 года в стране было выявлено 1,7 тысячи первичных случаев заболевания на разных стадиях.

Сифилис - далеко не самая распространенная инфекция, передающаяся половым путем (ИППП), в Казахстане. Однако дерматовенерологи предупреждают: эта болезнь несет серьезную угрозу для здоровья, поражая мозг, нервную систему и другие жизненно важные органы.

По информации Министерства здравоохранения РК, на долю сифилиса приходится чуть более 11% от всех впервые зарегистрированных случаев ИППП.

Статистика и цифры

  • Динамика: Абсолютное число заболевших снизилось почти на 2% по сравнению с 2024 годом.
  • Доля среди ИППП: Это самый низкий показатель среди всех инфекций, данные по которым официально публикует профильное ведомство.

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