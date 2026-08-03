Резкий скачок заболеваемости сифилисом зафиксирован в Атырауской области

По данным Министерства здравоохранения РК, в первом квартале этого года первичная заболеваемость сифилисом в стране увеличилась на 4% и составила 9,4 случая на 100 тысяч населения, сообщает Ranking.kz.
Рост зафиксирован в половине регионов страны - в 10 из 20 областей и городов республиканского значения.
Где отмечен самый резкий скачок?
- Атырауская область - рост в 4,9 раза;
- Кызылординская область - рост в 4,5 раза;
- Шымкент - прирост на 72,5%.
В то же время в некоторых регионах ситуация улучшилась. Снижение заболеваемости наблюдается в Карагандинской (на 33,7%), Восточно-Казахстанской (на 27,3%) и Жетысуской (на 27,1%) областях. Специалисты отмечают, что такая разница может говорить как об увеличении числа заболевших, так и об активной работе врачей и усилении скринингов.
Общая многолетняя динамика
Несмотря на рост в начале этого года, в долгосрочной перспективе статистика демонстрирует улучшение. С 2021 года показатели постепенно снижались: за последние четыре года количество впервые зарегистрированных случаев сократилось на 30%. Так, по итогам 2025 года в стране было выявлено 1,7 тысячи первичных случаев заболевания на разных стадиях.
Сифилис - далеко не самая распространенная инфекция, передающаяся половым путем (ИППП), в Казахстане. Однако дерматовенерологи предупреждают: эта болезнь несет серьезную угрозу для здоровья, поражая мозг, нервную систему и другие жизненно важные органы.
По информации Министерства здравоохранения РК, на долю сифилиса приходится чуть более 11% от всех впервые зарегистрированных случаев ИППП.
Статистика и цифры
- Динамика: Абсолютное число заболевших снизилось почти на 2% по сравнению с 2024 годом.
- Доля среди ИППП: Это самый низкий показатель среди всех инфекций, данные по которым официально публикует профильное ведомство.