Резкий скачок заболеваемости сифилисом зафиксирован в Атырауской области

По данным Министерства здравоохранения РК, в первом квартале этого года первичная заболеваемость сифилисом в стране увеличилась на 4% и составила 9,4 случая на 100 тысяч населения, сообщает Ranking.kz.

Рост зафиксирован в половине регионов страны - в 10 из 20 областей и городов республиканского значения.

Где отмечен самый резкий скачок?

Атырауская область - рост в 4,9 раза;

Кызылординская область - рост в 4,5 раза;

Шымкент - прирост на 72,5%.

В то же время в некоторых регионах ситуация улучшилась. Снижение заболеваемости наблюдается в Карагандинской (на 33,7%), Восточно-Казахстанской (на 27,3%) и Жетысуской (на 27,1%) областях. Специалисты отмечают, что такая разница может говорить как об увеличении числа заболевших, так и об активной работе врачей и усилении скринингов.

Общая многолетняя динамика

Несмотря на рост в начале этого года, в долгосрочной перспективе статистика демонстрирует улучшение. С 2021 года показатели постепенно снижались: за последние четыре года количество впервые зарегистрированных случаев сократилось на 30%. Так, по итогам 2025 года в стране было выявлено 1,7 тысячи первичных случаев заболевания на разных стадиях.

Сифилис - далеко не самая распространенная инфекция, передающаяся половым путем (ИППП), в Казахстане. Однако дерматовенерологи предупреждают: эта болезнь несет серьезную угрозу для здоровья, поражая мозг, нервную систему и другие жизненно важные органы.

По информации Министерства здравоохранения РК, на долю сифилиса приходится чуть более 11% от всех впервые зарегистрированных случаев ИППП.

Статистика и цифры