Сигареты вновь подорожали в Казахстане

В Казахстане вступили в силу изменения в приказ министерства финансов, согласно которым увеличились минимальные розничные цены на табачные изделия. Речь идёт о пачке из 20 сигарет с фильтром, без фильтра, папиросах, сигариллах и изделиях с нагреваемым табаком.

Динамика роста минимальной стоимости пачки сигарет:

С 1 июля по 31 декабря 2025 года: минимальная цена составляла 920 тенге.

С 1 января 2026 года: порог поднялся до 970 тенге.

С 1 августа 2026 года: минимальная стоимость установлена на уровне 1 060 тенге.

Регулярное повышение минимальных розничных цен на табачную продукцию проводится в рамках государственного курса по борьбе с курением и поэтапного увеличения акцизов. Нарушение нормы о минимальных ценах влечёт за собой штрафные санкции для субъектов торговли.