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Социум

Китайские эксперты помогут в борьбе с опустыниванием Атырауской области

На западе Казахстана предложили создать крупный питомник для борьбы с засухой.
Кристина Кобина
Китайские эксперты помогут в борьбе с опустыниванием Атырауской области
Фото: акимат Атырауской области

Аким Атырауской области Болат Акчулаков с делегацией из Китая обсудил совместный проект по восстановлению деградированных земель и озеленению засушливых территорий. 

Делегацию Нинся-Хуэйского автономного района КНР возглавил заместитель гендиректора Управления лесного и пастбищного хозяйства Ван Цзысинь. Китайские специалисты представили технологии выращивания растений и адаптации их к засушливому климату, которые уже протестировали на базе Казахского национального аграрного исследовательского университета.

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Где внедрят проект?

  • Пилотный участок: 30 гектаров в Исатайском районе (зона Нарынских песков).
  • Масштабное продолжение: до 14,5 тысячи гектаров в Макатском районе в будущем.

Планы и инициативы акимата

Болат Акчулаков подчеркнул, что для засушливого региона эта проблема стоит особенно остро. Глава области предложил:

  • Создать современный питомник посадочного материала, который в перспективе обеспечит весь запад Казахстана.
  • Дополнить инициативу развитием тепличных комплексов и выращиванием декоративных растений.
  • Организовать обучение местных инженерно-технических кадров для работы на новых объектах.

- Убеждены, что совместная работа позволит добиться практических результатов в восстановлении деградированных земель, повысить эффективность борьбы с опустыниванием и создать основу для долгосрочного экологического сотрудничества. Со своей стороны акимат окажет необходимое содействие для реализации совместных инициатив, - отметил Болат Акчулаков.

По итогам встречи стороны договорились продолжить детальную проработку проекта.

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