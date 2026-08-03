Китайские эксперты помогут в борьбе с опустыниванием Атырауской области

На западе Казахстана предложили создать крупный питомник для борьбы с засухой.

Аким Атырауской области Болат Акчулаков с делегацией из Китая обсудил совместный проект по восстановлению деградированных земель и озеленению засушливых территорий.

Делегацию Нинся-Хуэйского автономного района КНР возглавил заместитель гендиректора Управления лесного и пастбищного хозяйства Ван Цзысинь. Китайские специалисты представили технологии выращивания растений и адаптации их к засушливому климату, которые уже протестировали на базе Казахского национального аграрного исследовательского университета.

Где внедрят проект?

Пилотный участок: 30 гектаров в Исатайском районе (зона Нарынских песков).

Масштабное продолжение: до 14,5 тысячи гектаров в Макатском районе в будущем.

Планы и инициативы акимата

Болат Акчулаков подчеркнул, что для засушливого региона эта проблема стоит особенно остро. Глава области предложил:

Создать современный питомник посадочного материала, который в перспективе обеспечит весь запад Казахстана.

Дополнить инициативу развитием тепличных комплексов и выращиванием декоративных растений.

Организовать обучение местных инженерно-технических кадров для работы на новых объектах.

- Убеждены, что совместная работа позволит добиться практических результатов в восстановлении деградированных земель, повысить эффективность борьбы с опустыниванием и создать основу для долгосрочного экологического сотрудничества. Со своей стороны акимат окажет необходимое содействие для реализации совместных инициатив, - отметил Болат Акчулаков.

По итогам встречи стороны договорились продолжить детальную проработку проекта.