Китайские эксперты помогут в борьбе с опустыниванием Атырауской области

Аким Атырауской области Болат Акчулаков с делегацией из Китая обсудил совместный проект по восстановлению деградированных земель и озеленению засушливых территорий.
Делегацию Нинся-Хуэйского автономного района КНР возглавил заместитель гендиректора Управления лесного и пастбищного хозяйства Ван Цзысинь. Китайские специалисты представили технологии выращивания растений и адаптации их к засушливому климату, которые уже протестировали на базе Казахского национального аграрного исследовательского университета.
Где внедрят проект?
- Пилотный участок: 30 гектаров в Исатайском районе (зона Нарынских песков).
- Масштабное продолжение: до 14,5 тысячи гектаров в Макатском районе в будущем.
Планы и инициативы акимата
Болат Акчулаков подчеркнул, что для засушливого региона эта проблема стоит особенно остро. Глава области предложил:
- Создать современный питомник посадочного материала, который в перспективе обеспечит весь запад Казахстана.
- Дополнить инициативу развитием тепличных комплексов и выращиванием декоративных растений.
- Организовать обучение местных инженерно-технических кадров для работы на новых объектах.
- Убеждены, что совместная работа позволит добиться практических результатов в восстановлении деградированных земель, повысить эффективность борьбы с опустыниванием и создать основу для долгосрочного экологического сотрудничества. Со своей стороны акимат окажет необходимое содействие для реализации совместных инициатив, - отметил Болат Акчулаков.
По итогам встречи стороны договорились продолжить детальную проработку проекта.