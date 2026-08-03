Новый мост за 71 млрд тенге: детали масштабного проекта обсудили в ЗКО

Ход подготовки к строительству во время рабочей поездки в регион оценил министр транспорта Нурлан Сауранбаев.

В Западно-Казахстанской области готовят масштабный проект по строительству нового мостового комплекса на трассе международного значения Актобе-Уральск-граница РФ. Проект оценивается в 71 миллиард тенге, а его реализация займёт около двух с половиной лет.

Новый переход возведут рядом с действующим мостом через Урал в сторону посёлка Подстепное, который был построен ещё в 1961 году. Проведённое техническое обследование признало старое сооружение аварийным. При этом закрывать движение на время стройки не планируют. Автотранспорт продолжит ездить по существующему мосту до полной сдачи нового объекта.

Ход подготовки к строительству во время рабочей поездки в регион оценил министр транспорта Нурлан Сауранбаев.

Что включает в себя проект:

Состав комплекса: 8 километров новой автомобильной дороги и два современных монолитных моста - русловой протяжённостью 513 метров и пойменный длиной 1 710 метров. Проект предусматривает объезд города с выходом на Самарскую трассу, что позволит существенно снизить транспортный поток на улице Шолохова. Нормативная продолжительность строительства составляет порядка 30 месяцев (2,5 года).

На данный момент технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта уже разработано и проработано с уполномоченными государственными органами. Глава Минтранса поручил ускорить отправку документации на государственную экспертизу.

При этом Нурлан Сауранбаев отметил, что при рассмотрении вопросов финансирования необходимо максимально оптимизировать бюджетные расходы и рационально распределить средства, сохранив при этом высокое качество строительства.