Атырау возле соленого озера строится санаторно-оздоровительный комплекс

Санаторно-оздоровительный комплекс строят в микрорайоне Самал. Проект общей площадью 173 гектара начался летом прошлого года, сейчас ведутся работы по заливке фундамента. В рамках проекта природные соленые озера углубят, их береговую линию благоустроят. Построят зоны отдыха, пешеходные дорожки и амфитеатр. Всесторонне изучат состав озерной воды. Услуги в комплексе будут оказываться как на платной, так и на бесплатной основе.

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Для детей, страдающих различными заболеваниями, бесплатно будут проводиться оздоровительные и реабилитационные программы.

- Завершение первого этапа проекта запланировано на август 2027 года. На этом этапе будут введены в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс, корты для большого тенниса, закрытый и открытый бассейны. Затем будут построены санаторий и лечебно-реабилитационный центр, которые оснастят современными медицинским и диагностическим оборудованием. Комплекс будет оказывать оздоровительные и реабилитационные услуги вахтовым работникам и жителям региона, - сказала PR-директор компании "Texol Group" Мадина Казбекова.

Также в рамках проекта, наряду с повышением квалификации местных специалистов, запланировано привлечение опытных врачей и реабилитологов из других регионов страны и из-за рубежа. Полное завершение проекта запланировано через 3-4 года.