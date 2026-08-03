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Экономика

Деньги из спецфонда в дело: в Жамбылской области газифицируют села за счет возвращенных активов

На возвращенные активы в Жамбылской области газифицируют села с охватом свыше 80 тысяч человек
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Деньги из спецфонда в дело: в Жамбылской области газифицируют села за счет возвращенных активов

Правительство выделило 2,9 миллиарда тенге из Специального государственного фонда на завершение строительства автоматизированной газораспределительной станции «Шу» в Жамбылской области. Об этом сообщается в телеграм-канале Правительства РК. 

Проект, финансируемый за счет возвращенных государству активов, позволит решить проблему дефицита голубого топлива и обеспечить стабильным газоснабжением 84 тысячи жителей Шуского и Мойынкумского районов.

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Главные подробности проекта:

  • Решение проблемы дефицита: Действующая АГРС «Кордай» расположена более чем в 100 км от города Шу и уже не справляется с растущими объемами потребления.
  • Масштаб охвата: Новая станция обеспечит бесперебойной подачей газа жилой сектор, центральную котельную и объекты предпринимательства, а также позволит возобновить выдачу технических условий для новых абонентов.
  • Текущий статус работ: На строительной площадке уже смонтировано 29 узлов и комплектов оборудования, ведутся работы по соединению межблочных коммуникаций.

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