Деньги из спецфонда в дело: в Жамбылской области газифицируют села за счет возвращенных активов

Правительство выделило 2,9 миллиарда тенге из Специального государственного фонда на завершение строительства автоматизированной газораспределительной станции «Шу» в Жамбылской области. Об этом сообщается в телеграм-канале Правительства РК.
Проект, финансируемый за счет возвращенных государству активов, позволит решить проблему дефицита голубого топлива и обеспечить стабильным газоснабжением 84 тысячи жителей Шуского и Мойынкумского районов.
Главные подробности проекта:
- Решение проблемы дефицита: Действующая АГРС «Кордай» расположена более чем в 100 км от города Шу и уже не справляется с растущими объемами потребления.
- Масштаб охвата: Новая станция обеспечит бесперебойной подачей газа жилой сектор, центральную котельную и объекты предпринимательства, а также позволит возобновить выдачу технических условий для новых абонентов.
- Текущий статус работ: На строительной площадке уже смонтировано 29 узлов и комплектов оборудования, ведутся работы по соединению межблочных коммуникаций.