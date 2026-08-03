Деньги из спецфонда в дело: в Жамбылской области газифицируют села за счет возвращенных активов

На возвращенные активы в Жамбылской области газифицируют села с охватом свыше 80 тысяч человек

Правительство выделило 2,9 миллиарда тенге из Специального государственного фонда на завершение строительства автоматизированной газораспределительной станции «Шу» в Жамбылской области. Об этом сообщается в телеграм-канале Правительства РК.

Проект, финансируемый за счет возвращенных государству активов, позволит решить проблему дефицита голубого топлива и обеспечить стабильным газоснабжением 84 тысячи жителей Шуского и Мойынкумского районов.

Главные подробности проекта: