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Экономика

Инвестиционный бум в Казахстане: частные вложения выросли на 21% за полгода

Казахстан привлек $20 млрд инвестиций и улучшил позиции в мировом рейтинге безопасности.
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Инвестиционный бум в Казахстане: частные вложения выросли на 21% за полгода
Фото с сайта pixabay.com

Казахстан рвётся вперёд в международной инвестиционной гонке. Об этом пишет крупное международное издание Investing.com, ссылаясь на оценки лидирующих рейтинговых агентств. 

Инвестиции в основной капитал выросли на 9,6%, составив $20 млрд в первом полугодии 2026 года. При этом частные инвестиции выросли на 21%. 

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В глобальной конкуренции за капитал всё больше внимания уделяется институциональной устойчивости. Данные говорят о том, что Казахстан от этого только выигрывает. Страна прыгнула с 70 сразу на 53 место в рейтинге самых безопасных стран для инвесторов. 

МВФ прогнозирует рост экономики Казахстана в 2026 году на уровне 4,6%. Всемирный банк ожидает стабильного роста и в последующие годы. 

Если в предыдущие годы инвесторов привлекало наличие ресурсов, дешёвая рабочая сила и налоговые стимулы. То сейчас они всё больше оценивают качество государственных институтов, предсказуемость экономической политики и способность экономики к устойчивому росту на длинной дистанции. 

Казахстан, надо отметить, прошёл целую серию стресс-тестов. Пандемия, массовые беспорядки, пожары, наводнения, провоцирующее кризис санкционное давление в отношении крупнейшего партнёра, волатильность на сырьевых рынках. И всё равно устоял. Продолжает ставить амбициозные цели по количественному и качественному росту экономики. Индустриальные проекты, энергетика, логистика, цифровизация. Все актуальные направления в активной проработке. 

Это и нравится инвесторам, внутренним и внешним.

Тут нужно напомнить, что Казахстан остаётся безусловным экономическим лидером центральноазиатского региона. Тут нет никаких сомнений. По сумме факторов Казахстан сильней, имея при этом целый ряд естественных преимуществ - расположение, территория, богатые недра, промышленность.

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