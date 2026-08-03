Дадем ата: почему это место называют святыней

Мавзолей Жумагазы Хазирета, которого в народе называют Дадем ата, — одна из самых почитаемых мусульманских святынь Западного Казахстана. Круглый год сюда приезжают паломники со всех уголков страны, чтобы поклониться святому месту, помолиться и прикоснуться к его духовному наследию.

В молодости Жумагазы Хазирет несколько лет жил и обучался в Туркестане, где служил при мечети Ходжи Ахмеда Яссауи. Он был известным религиозным ученым, просветителем и меценатом. На собственные средства содержал мечеть, открыл медресе и обучал детей грамоте, нравственным ценностям и основам ислама.

Его сакральный комплекс расположен в Сырымском районе Западно-Казахстанской области, недалеко от 75-го километра трассы Уральск — Актобе, на берегу реки Анкаты. Сегодня это место считается одним из важнейших духовных центров региона. Комплекс захоронения Жумагазы Хазирета включен в список «100 сакральных мест Казахстана».

О жизни Дадем ата сохранилось множество преданий и легенд, рассказывающих о его мудрости, мужестве и справедливости. Люди приходили к нему не только за духовным наставлением и исцелением, но и за помощью в разрешении споров между родами и семьями. Он поддерживал бедняков, заботился о сиротах и всегда был готов помочь нуждающимся. Именно поэтому народ с особым уважением называл его Дадем ата — близким и теплым именем, которое ассоциировалось с мудрым наставником и духовным отцом.

И сегодня сюда приезжают тысячи паломников. Многие остаются на ночлег, совершают молитвы и обряды поклонения, сохраняя память о святом и его добрых делах. Потомки и верующие глубоко чтят его наследие и верят в особую благодать этого места.

Рядом с мавзолеем протекает река Анкаты, а на территории святыни находится знаменитый колодец с целебной водой. Согласно преданию, его собственноручно выкопал Жумагазы Хазирет. Считается, что вода из этого источника обладает лечебными свойствами, поэтому паломники набирают её с собой, увозя частицу благословения святого места домой.

Сырымский район - удивительный край с богатейшим наследием и самобытной культурой. Когда село носило название Джамбейта, оно было одним из крупнейших торговых центров региона. Мы также посетили районный краеведческий музей имени Сырыма Датова - единственный в Казахстане музей, где представлена отдельная экспозиция, посвященная знаменитому батыру. Посетили музыкальную школу, где занимаются лауреаты престижных конкурсов. Посмотрели, что храниться в штаб музеи Западной Алаш Орды.

Напомним, в прошлом выпуске проекта «Культурный ЗКО» мы побывали в Акжайыкском районе. Мы узнали, чем сегодня живет легендарное село Чапаево, как здесь бережно сохраняют историю и почему местные мосты считаются уникальными инженерными сооружениями.