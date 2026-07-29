От сельской школы - к международным победам: как в Сырымском районе воспитывают музыкантов

Сегодня музыкальная школа не только сохраняет многолетние традиции, но и открывает новые возможности для сельских детей.

Редакция "МГ" продолжает проект "Культурный ЗКО", в новом выпуске мы посетили Сырымский район, где посетили единственный в республике музей Сырыма Датова, а позже отправились в музыкальную школу села Жымпиты.

Ученики детской музыкальной школы имени Амангельды Губайдулина давно доказывают, что талант не зависит от места проживания. Их имена регулярно звучат на областных, республиканских и международных конкурсах, а некоторые воспитанники уже стали обладателями престижной награды "Алтын Жулдыз".

Среди них - Қанат Әбілмансур. Уже пять лет он занимается в музыкальной школе, осваивая баян. За это время юноша успел собрать внушительную коллекцию побед на различных конкурсах. При этом баян - не единственный инструмент в его репертуаре: он также играет на гитаре. Музыка для него давно перестала быть просто увлечением и стала делом, с которым он планирует связать свое будущее.

- С детства было желание играть на музыкальных инструментах, прямо мечта с детства. Я выбираю профессию под свое хобби. У нас домбра, баян, сольфеджио. Я в прошлом году участвовал в конкурсе, занял первое место - сыграл песню "Крыжачок", - рассказал ученик музыкальной школы Қанат Әбілмансур.

После окончания школы Қанат планирует поступать в музыкальный вуз и продолжить профессиональное образование.

История музыкального образования в Сырымском районе насчитывает почти семь десятилетий. Первое учреждение появилось здесь еще в 1957 году. Тогда оно работало в составе центра воспитательной работы, где дети занимались не только музыкой, но также спортом и туризмом. Со временем направление развивалось, а в 2007 году учреждение получило статус самостоятельной музыкальной школы. Сегодня она носит имя Амангельды Губайдулина и остается одним из важных центров дополнительного образования района.

- Эту школу построили в 2011 году в рамках социального проекта КПО б.в. У нас занимаются 105 детей. Работают 15 педагогов по шести классам: традиционное пение, вокал, баян, домбыра, хор. Вообще наша школа была основана в 1957 году. Тогда она функционировала совместно с центром воспитательной работы и только в 2007 году стала музыкальной, - сказала методист отдела образования Сырымского района Асель Бекмуханова.

Сегодня музыкальная школа не только сохраняет многолетние традиции, но и открывает новые возможности для сельских детей. Здесь помогают раскрывать способности, готовят будущих музыкантов и воспитывают лауреатов престижных конкурсов. И пока одни ребята только делают первые шаги на сцене, другие уже прославляют Сырымский район далеко за пределами области, подтверждая: настоящий талант рождается там, где есть желание учиться, поддержка наставников и любовь к музыке.

Напомним, в прошлом выпуске проекта "Культурный ЗКО" мы побывали в Акжайыкском районе. Мы узнали, чем сегодня живет легендарное село Чапаево, как здесь бережно сохраняют историю и почему местные мосты считаются уникальными инженерными сооружениями.