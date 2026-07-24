От Сырыма Датова - до идеи независимости: путешествие по Сырымскому району

В новом выпуске вас ждет погружение в историю, дух свободы и тайны прошлого!

В новом выпуске проекта "Культурный ЗКО" мы отправились в Сырымский район - удивительный край с богатейшим наследием и самобытной культурой, который при поддержке компании КПО раскрывает свои тайны шире.

Сегодня в районе 12 сельских округов, где проживают более 16 тысяч человек. До 1992 года он носил название Джамбейтинский, а затем был переименован в честь легендарного батыра Сырыма Датова - предводителя национально-освободительного движения казахов конца XVIII века.

Административный центр района - село Жымпиты, где живут более семи тысяч человек. Расположенное вдоль международной трассы Самара - Шымкент, оно давно стало важным транспортным и экономическим узлом. Здесь работают школы, лицеи, детские сады, колледжи, спортивные объекты и музыкальная школа, строятся новые жилые дома и социальные учреждения. Основу экономики составляют сельское хозяйство, животноводство и предпринимательство.

Жымпиты известно не только как родина Сырыма Датова. Позже здесь располагался штаб Западной Алаш Орды - истории этого периода мы посвятим отдельный выпуск.

Но еще задолго до этих событий, когда село носило название Джамбейта, оно было одним из крупнейших торговых центров региона. Благодаря выгодному расположению здесь пересекались пути кочевого и оседлого населения, активно развивалась торговля. Именно это превратило Жымпиты в важный экономический центр, который со временем стал и одним из значимых исторических мест Казахстана.

Напомним, в прошлом выпуске проекта "Культурный ЗКО" мы побывали в Акжайыкском районе. Мы узнали, чем сегодня живет легендарное село Чапаево, как здесь бережно сохраняют историю и почему местные мосты считаются уникальными инженерными сооружениями.