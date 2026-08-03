«Казахмыс» реализует программу повышения надежности горно-шахтного оборудования на 6,7 млрд тенге

Выделенные средства способствуют поддержанию уровня технической поддержки оборудования, повышению надежности производственных процессов и обеспечению стабильной работы предприятий.



Из общего объема финансирования 1 463 млрд тенге предусмотрено на проведение текущих ремонтов, 5 313 ​​млрд тенге - на капитальный ремонт и восстановление основных узлов самоходного горно-шахтного оборудования.



Наибольший объем финансирования - 5,2 млрд тенге, или 77% от общей суммы, - направлен предприятиям Жезказганского региона. Балхашскому региону выделено 835 млн тенге, Карагандинскому - 725 млн тенге. Распределение средств формируется с учетом производственной нагрузки на предприятия, объема перемещаемой техники и выбора мест реализации ремонтной программы.



Программа предусматривает восстановление 216 узлов горно-шахтного оборудования. На сегодняшний день полностью восстановлены 28 узлов, 15 узлов заменены на новые, еще на 80 узлов размещены по заказам, по 124 узлам работы выполняются в рамках увеличения суммы действующих договоров.



Ремонтная программа уже находится в активной фазе реализации. Из выделенного фонда освоено 1 216 млрд тенге, еще 4 797 млрд тенге задействовано в выполнении ремонтных работ. Оставшиеся средства будут направлены на продолжение текущих и капитальных ремонтов, пополнение запасов узлов и комплектующих, а также обеспечение ремонтных работ ремонтными материальными операциями до конца года.



По итогам первого полугодия 2026 года парк горно-шахтного оборудования ТОО "Корпорация Казахмыс" насчитывает 747 единиц. Коэффициент технической мощности (КТГ) составляет 0,84, что соответствует плановому плану и обеспечивает необходимое оборудование для выполнения производственных задач и стабильной работы предприятия.



Повышение надежности оборудования является одним из главных пунктов программы обновления производственных активов «Казахмыса». Компания постепенно увеличивает объемы ремонтных работ, уделяет внимание ремонтной инфраструктуре, обеспечивает производство ремонтных работ и создает условия для безопасной и эффективной эксплуатации техники.