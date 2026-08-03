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Спорт

Казахстан – третий в Азии: 49 медалей и Трофей по артистическому плаванию

Saida Nygmet
Казахстан – третий в Азии: 49 медалей и Трофей по артистическому плаванию

Казахстан – третий в Азии: 49 медалей и Трофей по артистическому плаванию Сборная Казахстана заняла 3-е место в общекомандном медальном зачете XII чемпионата Азии по водным видам спорта среди возрастных групп в Бангкоке, уступив лишь сборным Японии и Китая.  В копилке национальной команды – 49 медалей: 21 золотая, 19 серебряных и 9 бронзовых. Казахстанские спортсмены завоевали награды во всех четырех дисциплинах чемпионата – плавании, прыжках в воду, артистическом плавании и водном поло, передает МойГород.

Особым достижением сборной стала победа в артистическом плавании. Казахстанские спортсмены выиграли Трофей XII чемпионата Азии среди возрастных групп, став лучшей командой континента в этой дисциплине.

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РОО «Qazaq Aquatics» выражает благодарность генеральному партнёру   АО «ФНБ «Самрук-Қазына», а также партнёрам: Фонду поддержки спорта «SportQory», ТОО «Казцинк», Национальному олимпийскому комитету Республики Казахстан, «Altyntau Kokshetau» и АО «Кселл» (Activ5G) за вклад в развитие водных видов спорта в Казахстане.  

По всем вопросам просим обращаться в пресс-службу РОО «Qazaq Aquatics». 

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