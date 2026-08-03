В Уральске группа во главе с директором больницы подделывала медицинские тесты

Уральский городской суд вынес приговор четверым местным жителям, которые организовывали сдачу квалификационных тестов за медработников через программы удаленного доступа.

Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, с 2018 по 2025 годы региональный эксперт "Национального центра независимой экзаменации" (НЦНЭ) по ЗКО организовала преступную схему в системе exam.ncie.kz. Эту должность занимала экс-директор областной инфекционной больницы. К делу она привлекла свою помощницу и двух IT-специалистов.

Эксперт и её помощница искали кандидатов среди медиков, собирали с них деньги и распределяли доход. IT-специалисты через программы AnyDesk и Radmin дистанционно подключались к компьютерам во время экзамена, копировали материалы и вводили правильные ответы за медиков. За фальсификацию результатов участники группы получили от врачей и медперсонала более 4 миллионов тенге.

Медики, не подтвердившие свои реальные знания, незаконно получили квалификационные категории и сертификаты. На их основании из бюджета и средств работодателей им выплатили надбавки к зарплате на сумму 16,5 миллиона тенге. Кроме того, репутационный и финансовый вред нанесен самому НЦНЭ.

Подсудимые полностью признали вину и раскаялись, дело рассматривали в сокращенном порядке (преступление относится к категории небольшой тяжести). Организатору назначили 1 год ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью по оценке квалификации специалистов в области здравоохранения сроком на 1 год. Троим соучастникам - по 1 году ограничения свободы. Однако всех четверых по амнимстии освободили от основного наказания (ограничения свободы).

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.