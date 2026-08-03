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Происшествия Социум

В Уральске группа во главе с директором больницы подделывала медицинские тесты

Сдачу квалификационных тестов за медработников организовали через программы удаленного доступа.
Арайлым Усербаева
В Уральске группа во главе с директором больницы подделывала медицинские тесты
Иллюстративное фото из архива "МГ"

Уральский городской суд вынес приговор четверым местным жителям, которые организовывали сдачу квалификационных тестов за медработников через программы удаленного доступа.

Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, с 2018 по 2025 годы региональный эксперт "Национального центра независимой экзаменации" (НЦНЭ) по ЗКО организовала преступную схему в системе exam.ncie.kz. Эту должность занимала экс-директор областной инфекционной больницы. К делу она привлекла свою помощницу и двух IT-специалистов.

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Эксперт и её помощница искали кандидатов среди медиков, собирали с них деньги и распределяли доход. IT-специалисты через программы AnyDesk и Radmin дистанционно подключались к компьютерам во время экзамена, копировали материалы и вводили правильные ответы за медиков. За фальсификацию результатов участники группы получили от врачей и медперсонала более 4 миллионов тенге.

Медики, не подтвердившие свои реальные знания, незаконно получили квалификационные категории и сертификаты. На их основании из бюджета и средств работодателей им выплатили надбавки к зарплате на сумму 16,5 миллиона тенге. Кроме того, репутационный и финансовый вред нанесен самому НЦНЭ.

Подсудимые полностью признали вину и раскаялись, дело рассматривали в сокращенном порядке (преступление относится к категории небольшой тяжести). Организатору назначили 1 год ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью по оценке квалификации специалистов в области здравоохранения сроком на 1 год. Троим соучастникам - по 1 году ограничения свободы. Однако всех четверых по амнимстии освободили от основного наказания (ограничения свободы).

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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