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Социум Экономика

Из Уральска возобновят авиарейсы в Атырау и Актобе

Также планируют отремонтировать взлетно-посадочную полосу аэропорта Уральска.
Кристина Кобина
Из Уральска возобновят авиарейсы в Атырау и Актобе
Иллюстративное фото из архива «МГ»

Пассажиропоток в аэропорту Уральска за последние три года вырос почти на 85%. Воздушная гавань явно перерастает свои прежние масштабы, поэтому власти решили серьезно заняться ее модернизацией. Вместе с руководством Минтранса и области местные чиновники провели большую инспекцию: прошли по объектам и раздали конкретные поручения. Теперь процесс на особом контроле в министерстве.

За что возьмутся в первую очередь?

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  • Безопасность и полоса: Главная новость - взлетно-посадочную полосу ждет ремонт. Плюс ко всему обновят систему навигации, закупят современную спецтехнику и починят ограждение по периметру.
  • Топливо и сервис: На территории модернизируют топливную инфраструктуру и сделают всё, чтобы пассажирам было комфортнее ждать свои рейсы.
  • Долгожданные направления: В планах не только развивать международную сетку (сейчас отсюда можно улететь в Стамбул, Анталью, Шарм-эль-Шейх, Франкфурт и на Фукуок), но и вернуть внутренние рейсы в соседние Атырау и Актобе. Отдельный пункт - развитие малой авиации.

Статистика говорит за себя: Уральцы стали летать гораздо чаще. Только за последние годы число авиарейсов увеличилось на 51%, а грузооборот подскочил на 89%. На сегодня у аэропорта пять внутренних направлений и целый список популярных зарубежных курортов.

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