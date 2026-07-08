Крути педали вместе с нами: как супруги из Уральска объединили десятки горожан в «Велосемью»

Сейчас в составе группы около 70 человек. Это абсолютно разные люди: мужчины и женщины, студенты и предприниматели, строители, продавцы.

Вечерний Уральск все чаще оглашается звоном велосипедных звонков - это на очередную прогулку выезжает "Велосемья". Необычное сообщество единомышленников создали местные супруги Петр и Валентина. Сегодня их инициатива объединяет уже около 70 уральцев, для которых двухколесный транспорт стал стилем жизни.

Все началось с простых семейных поездок. Петр и Валентина просто любили проводить вечера на велосипедах, катаясь по улицам и паркам Уральска. Кстати, к профессиональному велоспорту они не имеют никакого отношения. Однако вскоре супруги поняли, что кататься в большой компании гораздо интереснее. Постепенно их группа начала пополняться новыми лицами.

Так родилась «Велосемья». Сейчас в составе группы около 70 человек. Это абсолютно разные люди: мужчины и женщины, студенты и предприниматели, строители, продавцы. Самому молодому участнику едва исполнилось 18 лет, а самому старшему - уже далеко за 50. Но разница в возрасте и профессиях исчезает, как только они садятся на велосипеды. Участники группы отмечают, что катание на двухколесном транспорте - это не только польза для здоровья, но и отличный антистресс, психологическая разгрузка и своего рода медитация.

- Я сам катаюсь с детства, обожаю этот вид транспорта. Раньше мы с супругой часто катались вдвоем. Свои поездки мы снимали на любительское видео и выкладывали в социальные сети. Как-то наш ролик "залетел", и посыпалось множество вопросов: "Где катаетесь?", "А можно с вами?". Тогда нам пришла идея создать группу, привлекать в наши ряды такие же семейные пары, которые любят велосипеды. Постепенно к нам начали присоединяться абсолютно разные люди. Есть те, кто катается годами, есть люди, которые только начинают. А есть такие, кто, вдохновившись нашей группой, специально покупает велик и присоединяется к нам, - рассказал основатель группы Петр Милосердный.

Двухколесный транспорт тоже у всех разный: у кого-то супермощный и дорогой, у других - бюджетный и без наворотов.

Участники "Велосемьи" собираются вместе практически каждый вечер. Они устраивают масштабные велозабеги, прокладывают новые маршруты по городу и за его пределами, открывая для себя живописные уголки Приуралья.

- Маршруты составляем мы с Валентиной, выбираем красивые и живописные места. В будни поездка обычно составляет 2-3 часа, а в выходные выезжаем на 5-6 часов, - добавил глава семейства.

Однако "Велосемья" - это не просто хаотичные покатушки. Внутри сообщества действуют строгие, но справедливые правила, которые обязан соблюдать каждый, кто ставит свой велосипед в общую колонну.

- У нас есть общие правила. Самое главное - это безопасность и строгое соблюдение ПДД. Это превыше всего. Велосипедисты двигаются по правилам, уважая других участников движения. Взаимовыручка: если у кого-то в пути спустило колесо, слетела цепь, случилась другая поломка либо человек просто отстает, никто не продолжит движение, пока товарищу не окажут помощь. Взаимное уважение - в группе нет места конфликтам и дискриминации. Ну и, конечно же, сухой закон. Алкоголь находится под строжайшим запретом до, во время и сразу после заездов. Нарушителей этого правила в "семье" не задерживают. К счастью, исключать никого не пришлось, но были случаи, когда после нескольких предупреждений люди уходили сами. Для них эти требования показались ограничением свободы, - отметила основательница группы Валентина Богомолова.

Для многих уральцев проект Петра и Валентины стал отличной возможностью не только держать себя в хорошей физической форме, но и найти настоящих друзей, сбежав от рутины в компании позитивных людей. Основатели "Велосемьи" уверены, что это только начало, и количество двухколесных на улицах Уральска будет только расти.

- Многие считают, что катание на велосипедах требует немалых усилий. Но это не так. Наша группа - тому доказательство. Мы не устраиваем грандиозные велозабеги на сумасшедшей скорости на гигантские расстояния. Это прежде всего поездки в удовольствие. Поэтому мы стараемся выбирать красивые места, чтоб сделать памятные фото, устроить пикник на природе. Мы хотим показать, что это не только про спорт, а про приятное времяпрепровождение, - добавила Валентина Богомолова.

К слову, участие в группе абсолютно бесплатное. Главные критерии - возраст от 18 лет и наличие двухколесного транспорта в исправном состоянии. Кстати, если у вас нет велосипеда, то это не беда: Петр отлично разбирается в этом виде транспорта и с удовольствием подскажет, где и какой велик купить.

Артур Халимов в группе относительно недавно. В повседневной жизни мужчина работает тренером в фитнес-клубе. Познакомившись с Петром и Валентиной решил присоединиться к дружной велосемье.

- После определенных событий в моей жизни я выбрал максимально экологичный и позитивный вид транспорта. В летнее время он идеален. Раньше катался всегда один, сейчас - в группе. Мне очень интересно их движение, ряды группы регулярно пополняются новыми участниками, и это приятно наблюдать. Для меня спорт - это не просто времяпрепровождение, а уже образ жизни. В группе я нашел единомышленников с чувством юмора. Меня с первых дней поприветствовали люди, которых я никогда не знал: все дружелюбные, коммуникабельные, - отметил Артур Халимов.

Если вы тоже любите скорость, свежий вечерний воздух и ищете компанию для безопасных и трезвых поездок, "Велосемья" Уральска всегда открыта для новых участников. Главное - иметь исправный велосипед и желание крутить педали.