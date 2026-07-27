Качество нового асфальта проверяют в Атырау

Специалисты дорожного центра взяли пробы асфальта, чтобы узнать, выдержит ли покрытие нагрузку от тяжелых фур. В Атырау продолжается жесткий контроль за качеством ремонтных работ на городских улицах. На этот раз под прицел экспертов попала улица Алии Молдагуловой, где средний ремонт стартовал еще в прошлом году.

Как сообщили в Региональной службе коммуникаций, специалисты Атырауского областного филиала РГП "Национальный центр качества дорожных активов" выехали на объект, чтобы отобрать пробы керна прямо с дорожного полотна. Образцы уже отправили в лабораторию.

По словам инженера центра Аслана Жумабаева, к толщине покрытия предъявляются строгие требования. Верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА), как и нижний слой крупнозернистого асфальтобетона, должен быть строго по 5 сантиметров.

- Такая конструкция повышает прочность дороги и обеспечивает её долговечность при интенсивном движении тяжелого грузового транспорта. По результатам взятых проб толщина дорожного покрытия соответствует требованиям. Сейчас образец керна направлен в лабораторию, качество асфальта и его соответствие стандарту будут определены в течение 10 дней, - пояснил Аслан Жумабаев.

Что уже сделано?

Ремонтные работы на улице Алии Молдагуловой охватывают участок общей протяженностью 2,2 километра. На сегодняшний день подрядчики полностью завершили обновление на 1,4 километра дороги. На оставшихся 800 метрах идут работы.

Помимо нового асфальта, здесь обустроили удобные тротуары для пешеходов и возвели водоотводные арыки, которых на этом участке раньше просто не было. Полностью сдать объект в эксплуатацию и открыть движение в полном объеме планируют в августе этого года.