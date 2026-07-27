Они знают о вас больше, чем кажется: Какую информацию в соцсетях нельзя показывать ни в коем случае

В полиции советуют не выкладывать в открытый доступ личную информацию.

Социальные сети давно стали частью нашей жизни. Мы общаемся, публикуем фотографии, делимся впечатлениями и рассказываем о том, где находимся. Но вместе с этим важно помнить и о безопасности. Об этом напомнили в министерстве внутренних дел Казахстана.

В полиции советуют подросткам не выкладывать в открытый доступ личную информацию.

Чтобы не стать жертвой злоумышленников в интернете, полицейские рекомендуют соблюдать следующие правила:

Скрывайте личные данные: Не публикуйте домашний адрес, номер телефона, название школы, расписание занятий и другие сведения, по которым можно вычислить ваше местонахождение.

Никаких геометок в реальном времени: Не выкладывайте фотографии и Stories с указанием геолокации, пока вы находитесь в этом месте. Делитесь такими кадрами только после того, как уйдёте.

Фильтруйте окружение: Добавляйте в друзья и подписчики только тех людей, которых знаете лично. Обязательно настройте приватность аккаунта, чтобы публикации видели только близкие.

Никакой конфиденциальности для незнакомцев: Не отправляйте личные фотографии, документы и другие интимные или важные данные тем, кого не знаете в реальной жизни.

Блокируйте подозрительных лиц: Если кто-то проявляет навязчивое внимание, задает слишком личные вопросы, пугает или демонстрирует, что знает, где вы находитесь, — сразу прекращайте общение и отправляйте аккаунт в черный список.

Не молчите о проблемах: Обязательно сообщайте о любых угрозах или подозрительных ситуациях родителям, законным представителям или взрослым, которым доверяете.

Осознанное поведение в сети и защита своих персональных данных помогут вовремя предотвратить серьезные угрозы.