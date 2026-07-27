Сильная жара сохранится на западе Казахстана 28 июля

Также синоптики прогнозируют дождь с грозой.

По данным РГП "Казгидромет", 28 июля в Западно-Казахстанской области ожидается дождь с грозой, град, шквальный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Днем до 39 градусов жары, на севре области до +31 градуса, ночью +22.

Жара до 43 градусов ожидается днем в Актюбинской области. Ночью столбики термометров опустятся до +27 градусов.

В Атырауской области синоптики прогнозируют дождь с грозой, град, шквальный ветер. Температура воздуха днем +43 градуса, ночью +28.

В Мангыстауской области без осадков, ветер с порывами до 20 метров в секунду. Днем ожидается жара до 47 градусов, ночью +33.