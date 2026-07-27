Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Әділет партиясы баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия Социум

Город в дыму: Уральск накрыло гарью из-за крупного возгорания в лесной зоне

Возгорание предположительно возникло в районе Ханской рощи.
Жулдызхан Хасангалиева
Город в дыму: Уральск накрыло гарью из-за крупного возгорания в лесной зоне
Фото Медета Медресова

Клубы дыма и разлетающийся пепел напугали жителей Уральска. По словам горожан, пожар произошел в районе базы "Динамо" по улице Жангир хана. Очевидцы сообщают, что оба моста в этом направлении окутаны густым дымом. Пепел разлетается по округе, а из-за сильного задымления людям трудно дышать.

- Горит с обеда, сначала был белый дымок, потом просто небо все затянуло, - говорит житель Зачаганска Азамат. 

Главный баннер

Сильное задымление можно наблюдать и с центра города. 

- В окно заглянула, сначала подумала, что тучи, потом уже почуяла запах дыма и на балконе пепел стал оседать. Очень страшно, особенно учитывая, что сегодня такая жара и сильный ветер, - говорит жительница Уральска Алина. 

В ЗКО действительно с прошлой недели наблюдается сильная жара, которая достигает 40 градусов по Цельсию. К примеру. сегодня в Уральске столбики термометров показывали 38-40 градусов, при этом с утра в регионе сильный шквальный ветер. 

Между тем, в ДЧс ЗКО прокомментировать ситуацию с пожаром пообещали позже, 

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article