Город в дыму: Уральск накрыло гарью из-за крупного возгорания в лесной зоне

Клубы дыма и разлетающийся пепел напугали жителей Уральска. По словам горожан, пожар произошел в районе базы "Динамо" по улице Жангир хана. Очевидцы сообщают, что оба моста в этом направлении окутаны густым дымом. Пепел разлетается по округе, а из-за сильного задымления людям трудно дышать.

- Горит с обеда, сначала был белый дымок, потом просто небо все затянуло, - говорит житель Зачаганска Азамат.

Сильное задымление можно наблюдать и с центра города.

- В окно заглянула, сначала подумала, что тучи, потом уже почуяла запах дыма и на балконе пепел стал оседать. Очень страшно, особенно учитывая, что сегодня такая жара и сильный ветер, - говорит жительница Уральска Алина.

В ЗКО действительно с прошлой недели наблюдается сильная жара, которая достигает 40 градусов по Цельсию. К примеру. сегодня в Уральске столбики термометров показывали 38-40 градусов, при этом с утра в регионе сильный шквальный ветер.

Между тем, в ДЧс ЗКО прокомментировать ситуацию с пожаром пообещали позже,