Конец восьмилетней эпохи: что принесет ретроградный Хирон в Овне и Тельце

Разбираемся, как ретроградный Хирон повлияет на финансы и личные границы разных знаков зодиака и почему этот период поможет окончательно избавиться от давних обид и проработать прошлые ошибки.

С 3 августа астрологический астероид Хирон вошел в ретроградное движение, которое продлится до 6 января 2027 года. Как отмечает Mixnews, этот пятимесячный период заставит многих вернуться к прошлым обидам и сомнениям, но не ради страданий, а чтобы окончательно избавиться от устаревших психоэмоциональных установок.

До 17 сентября: деньги, самооценка и личные границы

Первый этап ретрограда проходит в знаке Тельца. В этот период на передний план выходят вопросы финансовой стабильности, материального комфорта и внутренней опоры.

Многие могут столкнуться с давним ощущением, будто право на удобство, достойный доход или помощь со стороны нужно непрерывно заслуживать. Астрологи рекомендуют отследить эти токсичные мысли: чаще всего страх остаться без ресурсов и привычка соглашаться на меньшее произрастают из чужих стереотипов, навязанных еще в детстве.

С 17 сентября по 6 января: смелость быть собой и подавленный гнев

Осенью Хирон разворачивается обратно в знак Овна, смещая фокус с темы финансов на личную решимость и способность отстаивать собственные интересы.

В этот период всплывут привычки уступать чужим желаниям ради мнимого спокойствия. Особого внимания потребует накопившееся раздражение: подавленный гнев часто сигнализирует о том, что ваши границы регулярно нарушаются. Вместо привычного молчания или импульсивных вспышек Хирон предлагает понять истинную причину страха и перестать откладывать свои цели из-за боязни чужого осуждения.

Завершение восьмилетнего цикла

Нынешний ретроград подводит черту под большим этапом: Хирон завершает свое многолетнее пребывание в Овне, начавшееся еще в 2018 году. Это был период проработки личной независимости, и теперь накопленный опыт переходит в практическую плоскость — создание реальной устойчивости и защиты своих ресурсов.

Особенно ярко влияние небесного тела ощутят Овны, Тельцы, Весы и Скорпионы, однако переосмыслить прошлые решения придется всем знакам. Астрологи называют Хирон «раненым целителем»: он подсвечивает уязвимые места лишь для того, чтобы превратить прошлые ошибки в жизненную мудрость.