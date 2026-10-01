Аукцион по продаже завода «Зенит» за 18,5 млрд тенге провалился: на торги не поступило ни одной заявки

Государство выставило на продажу все 100% акций АО "Уральский завод "Зенит". Информация о торгах появилась на площадке Sauda.kz, а стартовая стоимость предприятия была установлена на уровне 18,49 млрд тенге. Сам аукцион должен был пройти в электронном формате 24 сентября 2026 года. Однако, согласно статусу торгов, аукцион не состоялся.

- На момент начала торгов отсутствуют принятые заявки участников веб-порталом реестра, - говорится на сайте Sauda.kz.

К слову, процедуру приватизации проводила национальная компания "Казахстан инжиниринг", выступающая балансодержателем и продавцом. На торги был выставлен полный пакет ценных бумаг предприятия, насчитывающий 2 193 186 простых акций. Заявки принимались до 14:25 24 сентября, после чего в 14:30 стартуют сами торги. Регламент позволял признать сделку состоявшейся даже в том случае, если на аукцион зарегистрируется всего один участник.

Напомним, уже несколько лет обсуждается продажа Уральского судостроительного завода "Зенит". Изначально речь шла о турецких инвесторах, позже выяснилось, что сделка с ними не состоялась.

А недавно экс-депутаты Уральска обратились к президенту из-за продажи завода "Зенит". В своем письме к президенту обратившиеся просили всесторонне рассмотреть вопрос о целесообразности отчуждения 100-процентного пакета акций АО "Уральский завод "Зенит" с точки зрения долгосрочных интересов национальной безопасности.