Экс-депутаты Уральска обратились к президенту из-за продажи завода «Зенит»

Планы по приватизации 100-процентного пакета акций АО "Уральский завод "Зенит" вызвали серьезную тревогу у общественности и экспертов. Бывшие депутаты Мажилиса Парламента РК и Уральского городского маслихата, представляющие Западно-Казахстанскую область, направили официальное обращение к главе государства с требованием пересмотреть решение о продаже стратегического предприятия.

Поводом для обращения стала опубликованная информация о выставлении на торги государственного пакета акций АО "Уральский завод "Зенит". Информация о торгах появилась на площадке Sauda.kz, а стартовая стоимость предприятия установлена на уровне 18,49 млрд тенге. Сам аукцион пройдет в электронном формате 24 сентября 2026 года. Процедуру приватизации проводит национальная компания "Казахстан инжиниринг", выступающая балансодержателем и продавцом. На торги выставлен полный пакет ценных бумаг предприятия, насчитывающий 2 193 186 простых акций.

Авторы письма подчеркивают: речь идет не просто об имущественном комплексе или ценных бумагах. Уральский завод "Зенит" - это ключевое предприятие отечественного военного кораблестроения, которое на протяжении десятилетий строит корабли и катера для Министерства обороны и Пограничной службы КНБ РК. Полная передача такого стратегического объекта в частные руки ставит под вопрос сохранение оборонно-промышленного потенциала всего государства.

История предприятия уходит корнями в годы Великой Отечественной войны. Завод был создан на базе эвакуированного в Уральск ленинградского производства, выпускавшего специальное военно-морское вооружение, за что был награжден орденом Отечественной войны I степени.

В начале 1990-х годов именно здесь зародилось новое для независимого Казахстана направление - отечественное военное кораблестроение. Сегодня завод обладает уникальными производственными мощностями, технологиями и высококвалифицированными кадрами. Более того, предприятие готово к перепрофилированию на выпуск современных высокотехнологичных комплексов вооружения, включая беспилотники (БПЛА) и автономные боевые системы.

- Производственные мощности, технологии и инженерные компетенции невозможно создать в момент возникновения экстренной потребности - они должны сохраняться и развиваться заблаговременно, - отмечается в обращении.

Для Уральска и всей Западно-Казахстанской области "Зенит" - это нечто большее, чем просто производство. Это градообразующее предприятие с тысячным коллективом и крепкими трудовыми династиями, формирующее инженерную и культурную интеллигентность региона.

- В случае резкого изменения геополитической обстановки государству потребуется не просто юридически существующий актив, а реально действующий завод, способный срочно выполнять государственные задачи. Приватизация лишает государство прямых рычагов оперативного управления, - отмечается в письме.

В своем письме к президенту обратившиеся просят всесторонне рассмотреть вопрос о целесообразности отчуждения 100-процентного пакета акций АО "Уральский завод "Зенит" с точки зрения долгосрочных интересов национальной безопасности. Определить четкие критерии и механизмы для стратегических предприятий оборонно-промышленного комплекса независимо от формы их собственности, гарантирующие их работу в интересах обороны страны.

Депутаты подчеркивают, что принимаемые решения должны в первую очередь исходить из необходимости сохранения собственной промышленной базы, напрямую обеспечивающей суверенитет и безопасность Республики Казахстан.