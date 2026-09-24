Токаев обозначил главные ориентиры и общую цель для всего народа Казахстана

Президент Касым-Жомарт Токаев на первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі рассказал о ключевых приоритетах государства и назвал главную цель, объединяющую всех казахстанцев, сообщает пресс-служба Акорды.
- Мы и впредь будем упорно трудиться над повышением благосостояния народа. Нам необходимо углублять международное сотрудничество и увеличивать объем поступающих в страну инвестиций, - заявил президент.
Глава государства отметил, что регулярно участвует в международных форумах, проводит встречи с мировыми лидерами и крупными инвесторами, а также организует мероприятия высокого уровня в Астане.
- Стоящая передо мной цель предельно ясна - позиционировать на мировой арене Казахстан как среднюю державу, популяризировать нашу историю и культуру на международном уровне, отстаивать государственные интересы и продвигать возможности Казахстана. Других помыслов у меня нет. Поэтому можно с уверенностью сказать, что все это общая цель всего нашего народа, - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.