Жителя ЗКО обязали заплатить за ремонт дома 11-летней давности

В Акжайыкском районе суд взыскал долг с владельца квартиры, который годами не платил за капитальный ремонт своего дома. В суде напомнили: при покупке вторичного жилья с платежами по термомодернизации стоит быть осторожнее.

Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, дело рассматривалось в упрощённом порядке. История тянется ещё с 2013 года. Тогда в рамках госпрограммы модернизации ЖКХ в многоэтажке провели капитальный ремонт. Все работы закончили в срок и официально приняли актом госкомиссии от 10 октября 2013 года. Сделать ремонт в доме решили сами жильцы на общем собрании.

Один из собственников квартир заключил официальное соглашение, подписал график и обязался ежемесячно перечислять деньги за ремонт на специальный сберегательный счёт. Однако взносы он регулярно просрочивал, из-за чего накопился солидный долг. В итоге обслуживающее ТОО, проводившее модернизацию, обратилось с иском в суд.

Акжайыкский районный суд встал на сторону компании и полностью удовлетворил иск, обязав неплательщика погасить всю задолженность.

В областном суде призвали жителей региона ответственно относиться к подписанным документам: график платежей за ремонт - это такое же юридическое обязательство, как и коммуналка или кредит.

- При покупке квартиры гражданам необходимо обязательно проверять наличие задолженности за капитальный ремонт дома. В предусмотренных законом случаях обязательства по оплате модернизации могут перейти к новому собственнику, - подчеркнули в суде.

Своевременные платежи помогают содержать дом в порядке и спасают от неприятных встреч с судебными исполнителями.

Решение суда пока не вступило в законную силу.