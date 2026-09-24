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Социум

Даулет Бекманов назначен заместителем министра обороны Казахстана

Соответствующее распоряжение подписал Президент Токаев.
Варвара Тыщенко
Даулет Бекманов назначен заместителем министра обороны Казахстана
Фото:gov.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о назначении нового заместителя главы оборонного ведомства, сообщает пресс-служба Акорды. Эту должность занял Даулет Бекманов.

Новый замминистра родился в 1981 году и имеет два высших образования по специальностям "Информатика" и "Государственное и местное управление".

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До назначения в Министерство обороны Бекманов прошел большой трудовой путь в государственных структурах и крупных национальных компаниях. В разные годы он руководил Комитетом государственных услуг в профильном министерстве, занимал руководящие посты в "Казпочте" и возглавлял правление АО "Национальные информационные технологии".
 

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