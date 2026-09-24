Мошенники запустили опасную схему с предзаказом iPhone 18: как не потерять деньги

Генеральная прокуратура предупредила казахстанцев о новых мошеннических схемах с фейковыми предзаказами и отменой покупок iPhone 18.

Мошенники начали использовать ажиотаж вокруг еще не вышедшего iPhone 18 для кражи денег и личных данных казахстанцев. Генеральная прокуратура РК зафиксировала новую волну кибератак и объяснила, как работают ловушки аферистов.

Ложные заказы и мнимая поддержка

Первый сценарий построен на эффекте неожиданности и страхе перед чужими покупками. Пользователям приходят фальшивые уведомления якобы от компании Apple о том, что на их имя оформлен предзаказ на iPhone 18.

Чтобы отменить покупку, людей просят срочно позвонить по указанному номеру. На другом конце провода "специалисты" начинают выманивать конфиденциальные данные и заставляют жертву выполнять опасные инструкции.

Фишинговые ловушки и спешка

Вторая схема рассчитана на тех, кто сам мечтает заполучить новинку по выгодной цене. Потенциальным покупателям предлагают забронировать смартфон с гарантией моментальной доставки через специальные ссылки.

Переход ведет на поддельный сайт, где у доверчивых граждан выведывают реквизиты карт и пароли от банковских приложений. Главный инструмент аферистов здесь - паника и спешка, заставляющие человека действовать бездумно.

Как обезопасить свои счета

Эксперты советуют сохранять хладнокровие при любых подозрительных сообщениях о покупках. Избегайте сомнительных ссылок и никогда не звоните по номерам из рекламных рассылок.

Ни при каких обстоятельствах не передавайте посторонним пароли, коды из SMS и данные банковских карт. Любую информацию о заказах проверяйте только через официальные приложения, а при малейшем подозрении на утечку сразу блокируйте счета.