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Социум

До 6 лет тюрьмы за надписи: в Казахстане возбудили 74 дела за рекламу наркотиков

В МВД предупреждают: нередко в подобные схемы пытаются вовлечь молодежь, предлагая так называемый "легкий заработок".
Варвара Тыщенко
До 6 лет тюрьмы за надписи: в Казахстане возбудили 74 дела за рекламу наркотиков
Изображение сгенерировано ИИ

В Казахстане за первые восемь месяцев 2026 года правоохранительные органы возбудили 74 уголовных дела, связанных с незаконной рекламой и пропагандой запрещенных веществ в интернете и на городской инфраструктуре, сообщает Polisia.kz.

Как отмечают в ведомстве, злоумышленники активно используют интернет-пространство, социальные сети и мессенджеры, а также наносят граффити, клеят объявления и QR-коды.

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- Особое внимание уделяется распространению наркорекламы в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах, а также посредством граффити, объявлений и QR-кодов. Нередко в подобные схемы пытаются вовлечь молодежь, предлагая так называемый "легкий заработок" за нанесение надписей и распространение ссылок на наркомагазины, - говорится в сообщении информационного медиапортала МВД.

В Министерстве внутренних дел подчеркивают, что подобные правонарушения строго пресекаются законом и влекут за собой реальные тюремные сроки.

- За пропаганду или незаконную рекламу наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет, а при квалифицирующих обстоятельствах - от трех до шести лет, - добавили в полиции.

Для борьбы с этим явлением сотрудники полиции совместно с местными исполнительными органами, волонтерами и общественниками регулярно проводят рейды, оперативно закрашивают незаконные надписи и вычисляют причастных к их размещению лиц.

- МВД призывает граждан сообщать в полицию о выявленных фактах наркорекламы. Работа по пресечению ее распространения и предупреждению вовлечения молодежи в наркопреступность продолжается на постоянной основе, - подчеркнули в ведомстве.

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