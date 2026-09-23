Пассажирский самолет с более чем 200 людьми на борту бесследно исчез над океаном

8 марта 2014 года Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines выполнял регулярный рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин. На борту находились 239 человек: 227 пассажиров и 12 членов экипажа. Самолет исчез во время полета, а его основное место падения до сих пор не установлено, передает МойГород

Исчезновение MH370 стало одной из самых масштабных и продолжительных поисковых операций в истории гражданской авиации. Несмотря на годы расследований, анализ спутниковых данных и поиски на огромной площади Индийского океана, основной обломок самолета и бортовые самописцы обнаружить не удалось.

Что произошло в первые часы

Исчезнувший самолёт за 5 месяцев до катастрофы

Самолет вылетел из международного аэропорта Куала-Лумпура в 00:42 по местному времени 8 марта 2014 года. Он должен был прибыть в Пекин примерно через шесть часов.

Около 01:20 самолет прошел точку IGARI, после чего связь с ним была потеряна. Именно после этого момента воздушное судно перестало отображаться на гражданском радиолокаторе. Согласно официальному расследованию, транспондер самолета прекратил передавать сигнал по причине, которую следствию установить не удалось.

При этом данные военных радаров показали, что самолет после прохождения точки IGARI изменил направление. Он развернулся, пересек Малайзийский полуостров, прошел в районе острова Пинанг, после чего взял курс на северо-запад. Позднее, согласно выводам расследования, самолет направился в сторону южной части Индийского океана.

Таким образом, исчезновение произошло не просто в результате потери радиосвязи. Данные радаров свидетельствовали об изменении маршрута воздушного судна.

Кабина экипажа самолёта 9M-MRO (2004 год)

Почему поиски переместились в Индийский океан

Одним из ключевых источников информации стали не только наземные и военные радары, но и спутниковые данные.

После исчезновения самолета специалисты проанализировали автоматические сигналы, которыми борт продолжал обмениваться со спутниковой системой связи. На основании этих данных удалось определить возможное направление дальнейшего полета и предположить, что самолет продолжал двигаться еще несколько часов после того, как исчез с гражданских радаров.

В результате основное внимание поисковых групп было сосредоточено на южной части Индийского океана, далеко от первоначального маршрута Куала-Лумпур – Пекин.

Маршрут рейса 370, установленный на основании сведений военных радаров

Что нашли от самолета

Хотя основной фюзеляж MH370 обнаружить не удалось, в разных районах Индийского океана и на побережье Восточной Африки были найдены фрагменты, связанные с самолетом.

Одной из самых важных находок стал правый флаперон, обнаруженный 29 июля 2015 года на острове Реюньон. Французские специалисты подтвердили его принадлежность именно самолету Boeing 777 с регистрационным номером 9M-MRO, выполнявшему рейс MH370. Идентификацию удалось провести по номерам внутренних деталей, сопоставленным с производственными записями.

Также были обнаружены другие фрагменты. В официальном расследовании указывается, что некоторые детали, найденные на Реюньоне, в Танзании и на Маврикии, были подтверждены как части 9M-MRO. Еще ряд обнаруженных предметов с высокой степенью вероятности был связан с MH370.

При этом обнаруженные обломки не позволили установить точное место падения самолета.

Что показало расследование

Малайзийское расследование не смогло установить окончательную причину исчезновения MH370.

В официальном отчете отмечается, что изменение траектории полета после прохождения точки IGARI сложно объяснить исключительно аномальной работой систем самолета. При этом следствие не смогло получить достаточно данных, чтобы установить, кто и почему изменил курс воздушного судна.

Основные обломки самолета, а также бортовые самописцы на момент публикации итогового отчета обнаружены не были. Поэтому установить точную последовательность событий в последние часы полета оказалось невозможно.

Поиски продолжались годами

Поиски MH370 проводились в несколько этапов. Большая операция в южной части Индийского океана не позволила обнаружить основной фюзеляж.

Позднее частная компания Ocean Infinity предложила возобновить поиски. 25 марта 2025 года правительство Малайзии заключило с компанией соглашение о проведении новой поисковой операции в районе площадью около 15 тысяч квадратных километров. Условия предусматривали принцип «нет находки – нет оплаты», а вознаграждение в случае обнаружения самолета должно составить 70 миллионов долларов.

«Poseidon» ВМС США, принимающий участие в поисковой операции

Поисковые работы прошли в две фазы. Первая состоялась 25–28 марта 2025 года, вторая продолжалась с 31 декабря 2025 года по 23 января 2026 года. В общей сложности после заключения соглашения специалисты провели 28 операционных дней и обследовали около 7 571 квадратного километра морского дна.

Однако и эта операция не позволила установить местонахождение обломков. Министерство транспорта Малайзии сообщило, что по состоянию на последнее обновление признаков, подтверждающих местонахождение обломков MH370, найдено не было.

Почему MH370 до сих пор не найден

Главная сложность заключается в масштабе предполагаемой зоны поиска. Самолет, судя по имеющимся данным, мог оказаться в огромной акватории южной части Индийского океана. Кроме того, точное место последнего участка полета остается неизвестным.

Дополнительную сложность создает то, что поисковикам приходится обследовать глубоководное морское дно с помощью специализированной техники. Даже при наличии спутниковых и радиолокационных данных определить конкретную точку, где оказался самолет, крайне сложно.

При этом найденные обломки подтверждают, что самолет действительно погиб, однако сами по себе они не дают полного ответа на вопрос о том, где находится основной фюзеляж и что произошло с воздушным судном в последние минуты полета. Официальное расследование также отмечало, что по характеру обнаруженных фрагментов нельзя однозначно установить, произошло ли разрушение самолета в воздухе или при столкновении с водой.

Что известно сегодня

По состоянию на сентябрь 2026 года точное местонахождение MH370 остается неизвестным. Основные обломки самолета не найдены, а причина изменения его маршрута и последующего исчезновения окончательно не установлена. Новейшая поисковая операция 2025–2026 годов также пока не дала подтвержденного результата.

При этом расследование не осталось без результатов: удалось восстановить значительную часть предполагаемой траектории самолета, подтвердить обнаружение отдельных его деталей и сузить районы возможного местонахождения обломков.

История MH370 спустя более 12 лет остается незавершенной. Самолет стал одним из немногих крупных пассажирских воздушных судов, судьбу которого удалось частично восстановить по косвенным данным, но основной обломок так и не был найден.