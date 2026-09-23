Ерлан Кошанов возглавил Қазақстан Халық Кеңесі

Бывший спикер мажилиса парламента РК Ерлан Кошанов по итогам голосования на организационном заседании в Астане официально занял пост председателя Қазақстан Халық Кеңесі, сообщается в официальном Telegram-канале Қазақстан Халық Кеңесі.

Ранее кандидатуру Ерлана Кошанова на эту должность выдвинул глава государства. Президент подчеркнул значимость нового органа и обосновал свой выбор.

- Это авторитетная должность, имеющая конституционный статус. Поэтому считаю, что занять ее должен хорошо известный обществу человек, способный обеспечить эффективный диалог между гражданами и властью. Учитывая изложенное выше, предлагаю на этот пост кандидатуру Ерлана Жакановича Кошанова. Вы хорошо его знаете - это человек с высоким чувством ответственности, настоящий профессионал, обладающий богатым жизненным опытом. За его плечами много лет безупречной государственной службы. Будучи председателем мажилиса, он активно участвовал в реализации масштабных реформ. Уверен, на посту председателя Халық Кеңесі он будет плодотворно работать и внесет значительный вклад в укрепление общественного согласия, - заявил Касым-Жомарт Токаев.