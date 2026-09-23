Закрытие 200 тысяч субъектов МСБ: депутат потребовал проверить последствия налоговой реформы

Депутат Парламента Республики Казахстан и член фракции партии «Әділет» Константин Авершин направил официальный запрос заместителю Премьер-министра — министру национальной экономики Серику Жумангарину. Парламентарий потребовал предоставить детальный анализ и объективную оценку реального положения дел в сфере малого и среднего предпринимательства после введения новых налоговых правил, передает МойГород.

По приведенным в депутатском запросе данным Бюро национальной статистики, на 1 января 2026 года в стране числилось 2 175 605 действующих субъектов МСБ, а к 1 июля этот показатель упал до 1 974 899. Таким образом, всего за полгода статистическая численность активных предпринимателей снизилась на 200 706 единиц, из которых 41 252 приходится на Алматы. В профильных ведомствах такую динамику связывают с техническим переходом индивидуальных предпринимателей на новый специальный налоговый режим для самозанятых.

При этом статистика налоговых органов и Миннацэкономики демонстрирует еще более тревожные цифры.

«Вместе с тем данные налоговых органов свидетельствуют, что только за первый квартал 2026 года деятельность прекратили 207 912 индивидуальных предпринимателей. Для сравнения: за аналогичный период 2025 года — 82 874, 2024 года — 125 093. При этом Министерством национальной экономики публично отмечалось, что средний уровень прекращения деятельности ИП за первые кварталы 2024–2025 годов составлял порядка 104 тысяч, а дополнительный эффект текущих изменений оценивался примерно в 100 тысяч закрытий. Таким образом, происходящие процессы нельзя сводить исключительно к техническому изменению налогового статуса предпринимателей», — указано в запросе.

Оценивая сложившиеся тенденции, парламентарий подчеркнул необходимость объективного анализа реального положения дел.

«За статистикой стоят конкретные предприятия, рабочие места, доходы граждан, налоговая база и устойчивость экономики регионов. Поэтому необходима не общая констатация адаптации бизнеса к новым условиям, а объективная оценка фактических последствий налоговой реформы и готовности государства своевременно корректировать решения, которые создают избыточную нагрузку на предпринимателей», — заявил Константин Авершин.

Фракция партии «Әділет» призвала Кабмин подготовить развернутый отчет о структуре закрытия бизнеса с отдельным учетом тех, кто действительно прекратил работу, перешел на спецрежим или оказался не в состоянии продолжать деятельность из-за повышенной нагрузки. Депутаты также потребовали изучить динамику занятости, финансовые обороты МСБ, объем налоговых поступлений и риски ухода бизнеса в тень, чтобы при необходимости оперативно внести поправки в законодательство.