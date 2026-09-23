Токаев провел совещание с Аппаратом Совета Безопасности

В числе ключевых приоритетов работы ведомства были названы вопросы технологической, информационной, энергетической, продовольственной и водной безопасности.

Президент Касым-Жомарт Токаев провел первое рабочее совещание с аппаратом Совета безопасности Республики Казахстан после его преобразования в самостоятельный государственный орган, сообщает пресс-служба Акорды.

В ходе встречи глава государства подчеркнул, что новый статус структуры является частью масштабной реформы государственных институтов страны.

- В условиях стремительных изменений в мире Совет безопасности должен стать центром принятия точных и выверенных решений по ключевым вопросам, - отметил Касым-Жомарт Токаев, обратив особое внимание на эволюцию глобальных вызовов и возрастающую роль кибербезопасности и искусственного интеллекта.

В числе ключевых приоритетов работы ведомства были названы вопросы технологической, информационной, энергетической, продовольственной и водной безопасности. Вся деятельность аппарата будет строиться на фундаментальном принципе "Закон и Порядок".

По итогам совещания перед сотрудниками поставлен ряд конкретных задач. Как подчеркнул президент, главным критерием эффективности работы Совета безопасности должна стать "надежная защита национальных интересов, суверенитета и стабильности Казахстана".

