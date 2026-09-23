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Социум

Токаев выдвинул Ерлана Кошанова на пост председателя Халық Кеңесі

Ранее Ерлан Кошанов занимал пост председателя мажилиса парламента Республики Казахстан.
Варвара Тыщенко
Токаев выдвинул Ерлана Кошанова на пост председателя Халық Кеңесі
Фото: пресс-служба Акорды

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі выступил с инициативой о назначении Ерлана Кошанова на должность председателя новой организации, сообщает пресс-служба Акорды.

Ранее Ерлан Кошанов занимал пост председателя мажилиса парламента Республики Казахстан.

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Согласно официальным данным, он родился в 1962 году. В 1984 году окончил Карагандинский политехнический институт, а в 1999 году - Казахскую государственную академию управления.

Трудовую деятельность начинал в качестве слесаря и мастера обогатительной фабрики Жезказганского горно-металлургического комбината. В период с 1988 по 1990 год работал в структуре Жезказганского обкома ЛКСМ Казахстана. В последующие годы занимал руководящие позиции в Жезказганском областном комитете внешнеэкономических связей, избирался депутатом сената парламента Республики Казахстан, а также работал в качестве представителя правительства в парламенте.

В разные годы Ерлан Кошанов занимал высшие государственные и административные должности:

  • Заместитель руководителя Канцелярии премьер-министра РК - представитель правительства в парламенте РК (2001-2003, 2007-2012 гг.).
  • Вице-министр транспорта и коммуникаций РК (2003-2006 гг.).
  • Председатель Комитета гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (2006-2007 гг.).
  • Руководитель Канцелярии премьер-министра Республики Казахстан (2012-2017 гг.).
  • Аким Карагандинской области (2017-2019 гг.).
  • Руководитель Администрации президента Республики Казахстан (2019-2022 гг.).

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