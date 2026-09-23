Токаев выдвинул Ерлана Кошанова на пост председателя Халық Кеңесі

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі выступил с инициативой о назначении Ерлана Кошанова на должность председателя новой организации, сообщает пресс-служба Акорды.

Ранее Ерлан Кошанов занимал пост председателя мажилиса парламента Республики Казахстан.

Согласно официальным данным, он родился в 1962 году. В 1984 году окончил Карагандинский политехнический институт, а в 1999 году - Казахскую государственную академию управления.

Трудовую деятельность начинал в качестве слесаря и мастера обогатительной фабрики Жезказганского горно-металлургического комбината. В период с 1988 по 1990 год работал в структуре Жезказганского обкома ЛКСМ Казахстана. В последующие годы занимал руководящие позиции в Жезказганском областном комитете внешнеэкономических связей, избирался депутатом сената парламента Республики Казахстан, а также работал в качестве представителя правительства в парламенте.

В разные годы Ерлан Кошанов занимал высшие государственные и административные должности: