Токаев выдвинул Ерлана Кошанова на пост председателя Халық Кеңесі

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі выступил с инициативой о назначении Ерлана Кошанова на должность председателя новой организации, сообщает пресс-служба Акорды.
Ранее Ерлан Кошанов занимал пост председателя мажилиса парламента Республики Казахстан.
Согласно официальным данным, он родился в 1962 году. В 1984 году окончил Карагандинский политехнический институт, а в 1999 году - Казахскую государственную академию управления.
Трудовую деятельность начинал в качестве слесаря и мастера обогатительной фабрики Жезказганского горно-металлургического комбината. В период с 1988 по 1990 год работал в структуре Жезказганского обкома ЛКСМ Казахстана. В последующие годы занимал руководящие позиции в Жезказганском областном комитете внешнеэкономических связей, избирался депутатом сената парламента Республики Казахстан, а также работал в качестве представителя правительства в парламенте.
В разные годы Ерлан Кошанов занимал высшие государственные и административные должности:
- Заместитель руководителя Канцелярии премьер-министра РК - представитель правительства в парламенте РК (2001-2003, 2007-2012 гг.).
- Вице-министр транспорта и коммуникаций РК (2003-2006 гг.).
- Председатель Комитета гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (2006-2007 гг.).
- Руководитель Канцелярии премьер-министра Республики Казахстан (2012-2017 гг.).
- Аким Карагандинской области (2017-2019 гг.).
- Руководитель Администрации президента Республики Казахстан (2019-2022 гг.).