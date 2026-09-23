В ЗКО число жалоб на работодателей взлетело почти на 90%

В 2026 году число обращений по поводу нарушений трудовых прав выросло почти вдвое. Если за аналогичный период прошлого года в инспекцию труда поступило 1090 жалоб и запросов, то теперь эта цифра достигла 2049. При этом абсолютное большинство заявителей - 1970 человек - это рядовые граждане, столкнувшиеся с несправедливостью на рабочем месте. Об этом сообщил руководитель департамента инспекции труда ЗКО Асылулан Досжанов.

О чем чаще всего спорят с работодателями?

- Традиционно топ самых болезненных тем возглавляют финансовые вопросы. Работники всё чаще жалуются на несвоевременную или неполную выплату зарплаты и положенных компенсаций. На второй по популярности позиции - споры, связанные с увольнением и применением несправедливых дисциплинарных взысканий. Замыкают список проблемы с предоставлением законных оплачиваемых отпусков, - пояснил Досжанов.

Почему люди перестали молчать?

Руководитель ведомства отметил, что главная причина такого скачка активности вовсе не в ухудшении ситуации на рынке труда, а в повышении правовой грамотности населения.

- Инспекция активно ведет разъяснительную работу через СМИ и социальные сети. Жители стали гораздо лучше понимать свои права, знают, куда обращаться за помощью, и перестали бояться отстаивать справедливость. Найти ведомство в цифровом пространстве сегодня не составляет труда: специалисты на связи не только через официальный сайт, но и в популярных соцсетях - Instagram, Facebook, TikTok, Telegram и Threads (@enbek_bko), где каждый может напрямую задать волнующий вопрос, - пояснил спикер.

Проверки, штрафы и реальные меры

Лавина обращений повлекла за собой и рост контрольной работы. Инспекторы уже проверили 161 предприятие и организацию, что на 38% больше прошлогодних показателей. По итогам визитов специалисты выявили 191 нарушение:

170 касаются трудовых отношений;

21 связана с пренебрежением требованиями безопасности и охраны труда.