Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Здоровье

«Вакцина аутизм тудырмайды»

Дәрігер Динагүл Баешева екпеге қатысты пікірін айтты.
Ажар Хамитова
«Вакцина аутизм тудырмайды»
Фото "МГ" порталының мұрағатынан

Халық арасында «екпеден соң балаларда аутизм, психикалық және сөйлеу дамуының тежелуі, балалардың церебралды сал ауруы және басқа да дерттер пайда болады» деген пікір бар. Бұл пікірді медицина ғылымдарының докторы Динагүл Баешева жоққа шығарды. Медицина ғылымдарының докторының пайымын Денсаулық сақтау министрлігі жариялады. 

Дәрігер мұндай пікірде ешқандай ғылыми негіз жоқ екенін айтады. Динагүл Баешева Жапония, Америка Құрама Штаттары және Англия секілді өркениетті елдерде бұл мәселе бойынша арнайы зерттеулер жүргізілгенін атап өтті.

Главный баннер

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article