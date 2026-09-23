Ни в коем случае не берите это: 6 вещей, которые стоит оставить перед полетом

Эксперт по авиаперелетам и лайф-коуч Аура Э. Мартинес рекомендует отдавать предпочтение компактным и универсальным вещам вместо громоздких предметов. Об этом пишет Real Simple.

Правильно собранная ручная кладь помогает сэкономить место и сделать перелет комфортнее. При этом некоторые привычные вещи могут занимать слишком много пространства или создавать неудобства во время досмотра в аэропорту., передает МойГород

Громоздкие свитера

Теплая одежда может пригодиться в аэропорту и салоне самолета, где нередко бывает прохладно. Однако толстые свитера и объемные худи занимают много места в ручной клади. Кроме того, их может быть неудобно снимать или надевать в пассажирском кресле.

Вместо них Мартинес советует взять легкую толстовку на молнии. Ее проще надеть поверх футболки или снять во время полета, а в сложенном виде она занимает меньше места.

Несколько зарядных устройств

Отдельный блок питания и кабель для каждого гаджета могут быстро превратить сумку в набор спутанных проводов и занять значительную часть свободного пространства.

Более практичным вариантом станет универсальное зарядное устройство со встроенными кабелями. Оно позволяет заряжать несколько устройств и может пригодиться во время длительных пересадок, задержек рейсов или продолжительных поездок.

Полноразмерная косметика

Большие флаконы с кремами, лосьонами и другими средствами для ухода также не лучший вариант для ручной клади.

Вместо полноразмерных упаковок рекомендуется выбирать дорожные версии косметики. Небольшой увлажняющий крем и бальзам для губ можно держать под рукой, особенно учитывая сухой воздух в салоне самолета.

Объемные аксессуары для комфорта

Большие дорожные подушки и другие объемные аксессуары способны быстро занять значительную часть сумки.

Для поездок лучше выбирать модели, которые можно свернуть или сложить. Например, надувная подушка после использования занимает минимум места. Еще одним вариантом может стать складная подушка-сиденье из пены с эффектом памяти. Ее можно сложить пополам и закрепить снаружи сумки багажным ремнем.

Большие бутылки для воды

Объемная многоразовая бутылка может занимать много места даже в пустом состоянии. В качестве альтернативы можно использовать складную бутылку.

Ее можно взять с собой через контроль безопасности пустой, а после досмотра наполнить водой. Силиконовые модели особенно удобны тем, что по мере опустошения их можно сжать и убрать в небольшой карман.

Обычные носки

Для длительных перелетов Мартинес также рекомендует обратить внимание на компрессионные носки. По ее словам, они помогают поддерживать кровообращение в ногах и могут уменьшить дискомфорт при многочасовом сидении.

Таким образом, при сборе ручной клади основной принцип заключается не в количестве вещей, а в их практичности. Легкая одежда, универсальное зарядное устройство, дорожные версии косметики, складные аксессуары и бутылка помогут рациональнее использовать пространство.

При этом важно учитывать и другие факторы, связанные с багажом. Например, опоздание на регистрацию и старые бирки на чемодане могут привести к задержке багажа в аэропорту.

Сэкономить место позволяет и так называемый метод «Судоку». При размере ручной клади 40×30×20 сантиметров в нее можно уместить до девяти вещей, из которых составить 20 вариантов комплектов одежды. В основе метода лежит сочетание трех предметов верха, трех вариантов низа и трех вещей для многослойного образа.