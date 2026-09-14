Пассажирский самолет взорвался в воздухе: погибли 329 человек

23 июня 1985 года пассажирский Boeing 747, выполнявший рейс по маршруту Монреаль — Лондон — Дели — Бомбей, потерпел катастрофу над Атлантическим океаном у юго-западного побережья Ирландии. Самолет разрушился в воздухе после взрыва бомбы. На борту находились 329 человек, все они погибли. Большинство жертв были гражданами Канады, передает МойГород

Самолет следовал из Канады в Индию с промежуточной посадкой в Лондоне. На высоте около 9,4 километра над Атлантикой, когда лайнер находился в ирландском воздушном пространстве, на борту произошел взрыв. Воздушное судно разрушилось, а его обломки упали в океан.

Погибли все 329 находившихся на борту человек, среди них более 80 детей. 280 погибших были гражданами Канады. Именно поэтому трагедия впоследствии получила особое значение для этой страны и была признана самым тяжелым террористическим актом в ее истории.

НазваниеРазбившийся самолёт за 13 дней до катастрофы

Бомба в багаже

Расследование установило, что причиной разрушения самолета стал взрыв самодельного взрывного устройства. По данным канадских властей, бомба, вероятнее всего, находилась в зарегистрированном багаже, который попал на борт без соответствующего пассажира.

В тот же день произошел еще один связанный с этим взрыв. В аэропорту Нарита в Токио взорвался багаж, подготовленный для отправки на другой рейс Air India. В результате погибли два японских сотрудника аэропорта и еще несколько человек получили ранения. Канадские власти связывали оба инцидента с экстремистами-сикхами, проживавшими в Канаде.

Почему трагедию не удалось предотвратить

После катастрофы выяснилось, что канадские спецслужбы и правоохранительные органы ранее уже располагали информацией об угрозе со стороны сикхских экстремистов. Однако предотвратить теракт не удалось.

Именно вопросы работы спецслужб, обмена информацией между государственными структурами и расследования теракта спустя десятилетия стали предметом отдельного общественного расследования.

В 2006 году правительство Канады создало специальную комиссию во главе с бывшим судьей Верховного суда Джоном Мэйджором. Ей поручили изучить обстоятельства расследования теракта, работу служб безопасности до и после трагедии, а также проблемы взаимодействия между различными государственными органами.

Boeing 747-217B борт C-FCRE

В 2010 году комиссия представила итоговый отчет, посвященный национальной безопасности, расследованию теракта и системным недостаткам, которые могли повлиять на способность властей предотвратить нападение.

Расследование и суд

Одной из самых сложных сторон дела стало установление непосредственных организаторов взрыва. Несмотря на масштаб трагедии и многолетнее расследование, добиться осуждения всех причастных не удалось.

Единственным человеком, которого канадский суд признал виновным в связи с терактом, стал Инджерит Сингх Рейят. Канадские власти позднее подчеркивали, что он был единственным осужденным по делу о взрыве рейса 182.

Реконструкция фюзеляжа самолета из обломков, найденных после атаки / Фото: public domai

Само расследование продолжалось десятилетиями и сопровождалось серьезными спорами о том, насколько эффективно канадские службы безопасности обменивались информацией и реагировали на предупреждения о возможной террористической угрозе.

Национальная трагедия

Катастрофа рейса 182 стала не только авиакатастрофой, но и крупнейшим террористическим нападением в истории Канады. Правительство страны учредило 23 июня Национальный день памяти жертв терроризма, приурочив его именно к годовщине этой трагедии.

Военнослужащие ирландского флота извлекают тела жертв рейса 182 / Фото: Irish Defence Forces / CC BY 2.0

Памятные мероприятия проходят в Канаде и Ирландии, где у побережья страны произошел взрыв и впоследствии проводились поисковые работы. Память о погибших ежегодно чтят родственники жертв, представители властей и местных общин.

Почему катастрофа стала важной для авиационной безопасности

Трагедия привела к серьезному переосмыслению вопросов безопасности гражданской авиации, прежде всего контроля багажа и выявления взрывчатых устройств.

Особое внимание после катастрофы стали уделять ситуации, когда багаж пассажира оказывается на борту без самого пассажира. Подобные схемы стали рассматриваться как потенциальная угроза, поскольку позволяют злоумышленникам доставлять взрывные устройства на борт самолета.

Мемориал рейсу 182

История рейса 182 также показала, насколько опасным может быть недостаточный обмен информацией между спецслужбами и правоохранительными органами. Именно системным проблемам в этой сфере было посвящено последующее государственное расследование в Канаде.