Пассажирский самолет рухнул на жилые дома: погибли 265 человек

12 ноября 2001 года пассажирский Airbus A300-605R авиакомпании American Airlines, выполнявший рейс AA587 из Нью-Йорка в Санто-Доминго, потерпел катастрофу вскоре после взлета из аэропорта имени Джона Кеннеди. Самолет упал в жилом районе Белл-Харбор в нью-йоркском Куинсе. На борту находились 260 человек — 251 пассажир и девять членов экипажа. Погибли все находившиеся в самолете, а также пять человек на земле, передает МойГород

Катастрофа произошла всего через два месяца после терактов 11 сентября 2001 года. Поэтому сразу после падения самолета одной из главных версий стала возможная террористическая атака. Однако дальнейшее расследование Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB) показало, что к катастрофе привела совсем другая цепочка событий.

Разбившийся самолет Airbus A300B4-605R за 12 лет до катастрофы. Фото: JetPix/Wikimedia Commons

Последние секунды полета

Рейс AA587 вылетел из аэропорта имени Джона Кеннеди утром 12 ноября. Перед ним с той же полосы взлетел Boeing 747 японской авиакомпании Japan Airlines.

Самолет American Airlines оказался в зоне спутного следа крупного лайнера. Такое явление представляет собой турбулентные вихри, возникающие за крыльями летящего самолета. В данном случае условия способствовали сохранению этих вихрей на протяжении длительного времени.

Примерно через минуту после взлета экипаж AA587 столкнулся с воздействием спутного следа. Самолет начал испытывать боковые и вертикальные возмущения.

Однако дальнейшие действия пилотов сыграли решающую роль.

Место крушения самолета. Фото: Wikimedia Commons

Первый офицер начал активно использовать педаль руля направления, пытаясь стабилизировать самолет. По данным расследования, управляющие воздействия оказались чрезмерными. Нагрузка на вертикальное оперение резко увеличилась.

В результате вертикальный стабилизатор и руль направления отделились от самолета в воздухе. Затем от самолета отделились оба двигателя. После потери важных элементов конструкции лайнер вошел в неуправляемое снижение и упал на жилые кварталы.

Что стало причиной катастрофы

После масштабного расследования NTSB установил непосредственную причину трагедии.

По данным Совета, вертикальный стабилизатор самолета разрушился из-за нагрузок, превышавших предельные расчетные значения. Эти нагрузки возникли в результате ненужных и чрезмерных воздействий на педали руля направления со стороны первого офицера.

Кадр из анимированной реконструкции аварии. Фото: NTSB

При этом расследование не ограничилось ошибкой пилота. Специалисты также изучили конструкцию системы управления рулем направления Airbus A300-600 и особенности подготовки экипажа.

NTSB пришел к выводу, что определенные характеристики системы управления самолетом и программа тренировок American Airlines также способствовали развитию опасной ситуации. Пилотов, в частности, обучали активно использовать руль направления при восстановлении самолета после сложных пространственных возмущений.

Таким образом, первоначальным фактором стало воздействие спутного следа от тяжелого Boeing 747, однако сам по себе этот фактор не должен был привести к катастрофе. Критической стала чрезмерная реакция экипажа.

Почему подозревали теракт

Катастрофа AA587 произошла в Нью-Йорке всего спустя два месяца после уничтожения Всемирного торгового центра. Падение крупного пассажирского самолета в жилом районе города практически неизбежно вызвало предположения о новом нападении.

Очевидцы сообщали о вспышках и дыме, а сам самолет разрушился еще до столкновения с землей. Из-за этого в первые часы и дни после трагедии существовали опасения, что причиной могла стать атака.

Найденная часть вертикального хвостового стабилизатора рейса 587. Фото: NTSB/Wikimedia Commons

Однако расследование не подтвердило террористическую версию. В конечном итоге было установлено, что причиной катастрофы стали разрушение вертикального оперения и потеря управления самолетом, вызванные чрезмерными управляющими воздействиями в условиях спутного следа.

Как проходило расследование

Расследование оказалось масштабным. Специалисты изучили данные бортовых самописцев, обломки самолета, переговоры экипажа, действия диспетчеров и условия полета.

Отдельное внимание уделили самолету Japan Airlines, который взлетел незадолго до AA587. Исследования показали, что тяжелый Boeing 747 создал мощный спутный след, который сохранился достаточно долго, чтобы с ним столкнулся следовавший позади Airbus A300.

При этом диспетчеры соблюли установленные требования по интервалу между двумя самолетами. В выводах NTSB не было установлено, что действия авиадиспетчеров стали причиной катастрофы.

Ошибки в подготовке пилотов

Одним из важных аспектов расследования стала подготовка экипажа.

NTSB установил, что в программе Advanced Aircraft Maneuvering Program American Airlines пилотов учили использовать руль направления для помощи при восстановлении самолета после пространственных возмущений. По мнению специалистов, такая подготовка могла сформировать неправильное представление о том, насколько интенсивными должны быть управляющие воздействия в реальном полете.

Кроме того, пилоты не были в достаточной степени подготовлены к особенностям работы системы ограничения хода руля направления на больших скоростях. В результате действия, которые могли казаться эффективными в определенных тренировочных сценариях, в реальном полете создали чрезмерную нагрузку на конструкцию самолета.

Жертвы катастрофы

В результате катастрофы погибли все 260 человек, находившиеся на борту Airbus A300, а также пять человек на земле. Самолет был полностью разрушен ударом и последовавшим пожаром.

Катастрофа стала одной из самых тяжелых в истории American Airlines и одной из крупнейших авиакатастроф в США после терактов 11 сентября.

Какие выводы сделали после трагедии

Расследование AA587 стало важным для авиационной безопасности. Оно привлекло внимание к взаимодействию человека и самолета, особенностям систем управления, поведению экипажа в условиях спутного следа и качеству тренировочных программ.

У мемориала памяти жертва авиакатастрофы в Рокавей-парке, Нью-Йорк, 2020 год. Фото: Mark Lennihan/AP

NTSB также выпустил ряд рекомендаций для авиационных властей и производителей, направленных на повышение безопасности полетов и совершенствование подготовки пилотов.

Катастрофа рейса AA587 показала, насколько быстро обычная ситуация после взлета может перерасти в трагедию. Самолет столкнулся с опасным, но известным авиации явлением — спутным следом другого лайнера. Однако решающим фактором стала цепочка ошибок и особенностей системы управления, которая привела к разрушению хвостовой части и потере управления.

В итоге расследование окончательно сняло главный вопрос, который возник сразу после трагедии: это не была террористическая атака. Причина оказалась связана с взаимодействием конструкции самолета, подготовки экипажа и чрезмерных управляющих воздействий в ответ на спутную турбулентность.