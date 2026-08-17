Пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом в воздухе: никто не выжил

29 января 2025 года самолёт Bombardier CRJ700, выполнявший рейс American Airlines 5342 из Уичито в Вашингтон, заходил на посадку в аэропорт имени Рональда Рейгана. На борту находились 60 пассажиров и четыре члена экипаж, передает МойГород.

В это же время в районе аэропорта находился военный вертолёт Sikorsky UH-60 Black Hawk с тремя военнослужащими на борту. Вертолёт выполнял тренировочный полёт.

Около 20:47 по местному времени воздушные суда столкнулись на небольшой высоте над Потомаком. После столкновения оба борта упали в ледяную воду реки. Выживших не было.

Почему они оказались на одном маршруте

Одним из главных вопросов расследования стало то, почему пассажирский самолёт и военный вертолёт вообще оказались настолько близко друг к другу возле одного из самых загруженных аэропортов американской столицы.

Фото: Mark Schiefelbein/AP Photo/picture alliance

Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) в итоговом расследовании пришёл к выводу, что причиной катастрофы стали системные проблемы в работе Федерального управления гражданской авиации США (FAA). В частности, вертолётам разрешалось летать в непосредственной близости от траекторий пассажирских самолётов без достаточных мер для предотвращения столкновений.

Отдельно установили проблемы с подготовкой военного экипажа и использованием бортовых приборов. Экипаж вертолёта не в полной мере осознавал ограничения оборудования, из-за чего вертолёт оказался выше разрешённой высоты.

Что было известно диспетчерам

Перед столкновением диспетчер предупреждал экипаж вертолёта о приближающемся пассажирском самолёте. Однако расследование показало, что экипаж мог не полностью услышать или понять сообщение диспетчера, а времени для эффективного манёвра оставалось крайне мало.

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При этом проблема оказалась гораздо шире одной ошибки пилотов. NTSB указал, что FAA располагало данными о многочисленных опасных сближениях в районе аэропорта, но не предприняло достаточных мер. По данным расследования, с 2021 года было зафиксировано более 15 200 случаев, когда самолёты и вертолёты оказывались на опасно небольшом расстоянии друг от друга.

Почему эта катастрофа стала знаковой

Трагедия стала самым смертоносным авиационным происшествием в США за многие годы: погибли 67 человек. После неё власти существенно изменили правила движения воздушных судов в районе аэропорта Рейгана.

В частности, были пересмотрены маршруты вертолётов, ограничено их совместное движение с пассажирскими самолётами, а также изменены процедуры управления воздушным движением. NTSB продолжает настаивать на дополнительных мерах безопасности, включая более широкое использование технологий предотвращения столкновений.

AFP

И здесь есть очень интересный актуальный поворот для статьи: в августе 2026 года самолёт снова оказался в опасной близости от вертолёта Marine One, на борту которого находился президент Дональд Трамп. После катастрофы 2025 года были введены правила, предусматривающие остановку взлётов и посадок при пересечении конфликтующих маршрутов вертолётов. FAA и NTSB начали расследовать, почему эти процедуры могли быть нарушены. Оба воздушных судна в итоге благополучно приземлились.