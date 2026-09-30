Пассажирский самолёт захватили во время полёта: никто не выжил

Рейс 77 был третьим из четырёх пассажирских самолётов, захваченных террористами 11 сентября 2001 года.

11 сентября 2001 года пассажирский Boeing 757, выполнявший рейс 77 из Вашингтона в Лос-Анджелес, был захвачен в рамках террористических атак в США. После захвата самолёт изменил направление и направился обратно к Вашингтону. В 9:37:46 по местному времени он врезался в западную часть здания Пентагона. Все 64 человека, находившиеся на борту, погибли. Кроме того, при ударе погибли 125 человек внутри здания, передает МойГород

Последний рейс

Утром 11 сентября самолёт вылетел из международного аэропорта имени Даллеса в Вашингтоне. Рейс 77 следовал в Лос-Анджелес. На борту находились шесть членов экипажа, 53 пассажира и пятеро угонщиков. Самолёт поднялся в воздух в 8:20, а к 8:46 достиг назначенной крейсерской высоты в 35 тысяч футов.

Разбившийся самолёт за 9 месяцев до теракта/катастрофы

Первые минуты полёта проходили без заметных проблем. Последняя обычная радиопередача экипажа состоялась в 8:51.

Самолёт захватили в воздухе

По данным комиссии по расследованию терактов 11 сентября, между 8:51 и 8:54 угонщики захватили управление самолётом. Они ворвались в кабину и заставили пассажиров и членов экипажа переместиться в заднюю часть салона.

Некоторые находившиеся на борту люди смогли связаться с землёй по телефону и сообщили о захвате самолёта. Эти сообщения впоследствии стали частью доказательств, позволивших восстановить происходившее на борту.

Самолёт развернулся обратно к Вашингтону

После захвата самолёт продолжал некоторое время двигаться в прежнем направлении, однако затем развернулся.

В 9:29 автопилот был отключён. В этот момент самолёт находился примерно в 38 милях к западу от Пентагона на высоте около 7000 футов.

Схема полёта рейса 077

Через несколько минут диспетчеры обнаружили на радаре быстро движущуюся цель, которая направлялась на восток. В 9:34 аэропорт имени Рональда Рейгана сообщил Секретной службе о неизвестном самолёте, приближавшемся к Вашингтону.

Последние минуты перед ударом

После этого Boeing 757 начал совершать большой разворот. В конце манёвра самолёт снижался на высоте около 2200 футов и оказался направлен прямо на Пентагон и центральную часть Вашингтона.

Угонщик, управлявший воздушным судном, увеличил тягу двигателей до максимальной. Самолёт резко пошёл вниз и в 9:37:46 на скорости около 530 миль в час врезался в западную стену Пентагона.

Удар вызвал сильный пожар

После столкновения в здании возник мощный пожар. Самолёт пробил несколько внутренних колец Пентагона, а над местом удара поднялся большой столб дыма.

Разрушенное западное крыло Пентагона

Вскоре часть внешней конструкции здания обрушилась. Спасатели и сотрудники экстренных служб начали эвакуацию людей и поиски выживших.

Всего в результате атаки на Пентагон погибли 189 человек, если считать находившихся на борту самолёта вместе с пятью угонщиками: 64 человека на борту и 125 человек внутри здания.

Что происходило с самолётом после исчезновения с радаров

Рейс 77 стал одной из наиболее сложных целей для диспетчеров в тот день. На какое-то время самолёт исчез с радаров, после чего был обнаружен вновь уже на восточном направлении.

Комиссия по расследованию 11 сентября позже подробно восстановила хронологию полёта, используя записи переговоров диспетчеров, данные радаров, показания свидетелей и другие материалы. Именно эта реконструкция позволила установить практически поминутное развитие событий до удара по Пентагону.

Одно из четырёх захваченных воздушных судов

Мемориал Пентагона

Рейс 77 был третьим из четырёх пассажирских самолётов, захваченных террористами 11 сентября 2001 года.

До него два лайнера врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Четвёртый самолёт, United Airlines Flight 93, разбился в Пенсильвании после того, как пассажиры попытались помешать угонщикам.

Атака на Пентагон стала одной из центральных частей событий 11 сентября. В последующие годы обстоятельства захвата рейса 77 и действия американских служб в те часы стали предметом масштабного расследования.

Сегодня память о погибших на борту самолёта и в Пентагоне сохраняется в мемориале 11 сентября и на территории самого здания.