Пассажирский самолет с известной певицей разбился: погибли все

За свою короткую карьеру она успела стать одной из наиболее заметных исполнительниц американской музыки

5 марта 1963 года американская кантри-музыка потеряла одну из своих самых известных исполнительниц. Пэтси Клайн погибла в авиакатастрофе недалеко от города Кэмден в штате Теннесси. Вместе с ней на борту небольшого самолета находились еще две звезды кантри — Хоукшоу Хокинс и Ковбой Копас, а также пилот Рэнди Хьюз. Никто из четырех человек не выжил, передает МойГород

На момент гибели Клайн было всего 30 лет. За свою короткую карьеру она успела стать одной из наиболее заметных исполнительниц американской музыки. После ее смерти песни продолжили подниматься в чартах, а сама певица со временем превратилась в одну из легенд кантри.

Пэтси Клайн

Последний концерт

За несколько дней до трагедии Пэтси Клайн выступила на благотворительном концерте в Канзас-Сити. Мероприятие состоялось 3 марта 1963 года, а после него певице и другим музыкантам предстояло вернуться домой в Нэшвилл. Именно этот перелет стал для Клайн последним.

Изначально Клайн могла отправиться домой другим способом. Однако в итоге она решила лететь на небольшом самолете Piper PA-24 Comanche, которым управлял ее менеджер Рэнди Хьюз.

Вместе с ними летели известные исполнители Ковбой Копас и Хоукшоу Хокинс. Таким образом, один небольшой самолет объединил сразу нескольких заметных представителей кантри-сцены того времени.

Плохая погода стала главным фактором

5 марта самолет вылетел из Канзас-Сити и по пути несколько раз совершал посадки. Последняя остановка произошла в аэропорту Дайерсберга в Теннесси, где экипаж получил информацию о погоде перед дальнейшим полетом.

Условия оставались неблагоприятными. Видимость была ограниченной, наблюдались облачность и сильный порывистый ветер. Самолет отправился дальше в сторону Нэшвилла вечером.

Решение продолжить полет оказалось роковым.

Пэтси Клайн

Piper Comanche взлетел из Дайерсберга примерно в 18:07. После этого связь с самолетом больше не устанавливалась.

Примерно через 20 минут самолет потерпел крушение в лесистой местности недалеко от Кэмдена. Воздушное судно столкнулось с землей и было полностью разрушено. Все четыре человека на борту погибли.

Что установило расследование

Следствие не обнаружило признаков того, что причиной катастрофы стала неисправность самого самолета. Основным фактором стало решение пилота продолжить полет в сложных метеорологических условиях.

Рэнди Хьюз не имел квалификации для полетов по приборам. Когда самолет оказался в условиях плохой видимости, пилот потерял визуальную ориентацию в пространстве. Это привело к потере управления и столкновению с землей.

Таким образом, катастрофа произошла не из-за внезапной технической поломки, а из-за сочетания сложной погоды и потери пилотом пространственной ориентации.

Гибель сразу трех звезд

Трагедия стала тяжелым ударом для музыкального сообщества Нэшвилла. Вместе с Пэтси Клайн погибли Ковбой Копас и Хоукшоу Хокинс — известные исполнители Grand Ole Opry.

Копас был ветераном сцены, чья карьера получила новый виток после успеха песни «Alabam». Хокинс также пользовался большой популярностью, а его песня «Lonesome 7-7203» стала хитом уже после его смерти.

Гибель трех артистов в одной авиакатастрофе стала одной из самых трагичных страниц в истории кантри-музыки.

Певица, которая стала легендой после смерти

При жизни Клайн была успешной исполнительницей, однако после трагедии ее популярность не исчезла. Напротив, ее музыка получила новую жизнь.

Пэтси Клайн

После смерти певицы несколько ее записей стали хитами. В частности, песни «Leavin' on Your Mind» и «Sweet Dreams (of You)» вошли в десятку лучших после ее гибели. Позднее ее записи продолжали переиздаваться, а образ Клайн стал частью истории американской музыки.

Клайн стала первой сольной женщиной, включенной в Зал славы кантри-музыки, а ее творчество продолжило влиять на последующие поколения исполнителей.

Ее история особенно трагична тем, что карьерный путь певицы оборвался в момент, когда она находилась на вершине популярности. Ей было всего 30 лет, однако за несколько лет она успела оставить заметный след в истории кантри.

Сегодня место катастрофы недалеко от Кэмдена напоминает об одном из самых известных авиационных происшествий в истории кантри-музыки. 5 марта 1963 года небольшой самолет должен был доставить четырех человек домой в Нэшвилл. Вместо этого полет стал последним для трех популярных музыкантов и пилота.